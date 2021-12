Fórmula 1: Comienza la actividad para la última prueba de la temporada

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que comparten la punta del campeonato de la Fórmula 1, comenzarán en los ensayos libres de mañana a mostrar sus fortalezas y debilidades para el cierre de la temporada, previsto para el domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Hamilton, campeón vigente, viene de ganar las últimas tres pruebas (Brasil, Qatar y Arabia Saudita), lo que en apariencia le pone en una posición favorable para la definición.

Pero Verstappen tiene una ventaja: ganó una competencia más que su rival (nueve contra ocho), lo que le dará el título 2021 en caso de que ninguno de los dos sume unidades el domingo.

