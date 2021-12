Línea directa: "los únicos privilegiados son los niños"; "residuos en las avenidas" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.12.2021 - Última actualización - 10.12.2021 - 10:17

15:53

"Los únicos privilegiados son los niños"

UN VIEJO PERONISTA

"Vengo de una familia peronista. He leído sobre el peronismo y sé de las bases de este Movimiento. Pero, en estas últimas décadas, quienes han tomado en sus manos la conducción del peronismo han adoptado decisiones que particularmente a mí como a otros también, nos aleja, al punto de pensar nuestra desafiliación al partido. El motivo es muy claro. El apoyo a ley de aborto es uno. ¿Qué pensaría María Eva Duarte de Perón, al saber que su máxima: 'Los únicos privilegiados son los niños' ha sido bastardeada de una forma inescrupulosa. Por otra parte, hay otras medidas adoptadas que en nada se encuadra en el respeto a los derechos universales de la familia, que también ha sido avasallada. En definitiva, hoy día es muy difícil decir soy peronista, si uno no está de acuerdo con tantas cosas que estos dirigentes contemporáneos han adoptado inconsultamente con los afiliados al partido. El peronismo fue el mentor de la Justicia Social, como baluarte de una sociedad mejor, no de una sociedad dividida y desmembrada que incentiva la muerte y el libertinaje".

****

Cortes de luz y problemas con la red de media tensión

MARÍA DE ALTOS DEL SAUCE DNI. 6.030.110

"Es para quejarme a la EPE por la zona de Altos del Sauce, de Sauce Viejo. Es una vergüenza. El domingo 5/12 hubo cortes de luz al mediodía, cuando estábamos reunidos en familia, almorzando. Llamé y me dijeron que era un corte de la red de media tensión. Y el miércoles previo estuvimos 5 horas sin luz porque estaban arreglando justamente esa red de media tensión. Quiere decir que los de la EPE son una manga de ineptos. Es una vergüenza, aun no haciendo tanto calor hay cortes, quiere decir que no hay tanto consumo. Siempre pasa lo mismo: nunca lo terminan de arreglar. ¡¡¿Qué es lo que pasa?!! ¿O toda la plata va para sueldos? Gracias por publicar mi queja".

****

Residuos en las avenidas

VECINOS DE LA ZONA

"Av. Facundo Zuviría es otra más que tiene basura de principio a fin. ¿Qué pasa con la Municipalidad que no se ocupa de los desechos de la ciudad? Pagamos religiosamente los impuestos y vivimos rodeados de mugre. También se necesitan inspectores para este problema, para sancionar a los que arrojan basura a la vía pública. Este es un problema que se observa en muchas avenidas santafesinas, especialmente las de la zona norte. Es inconcebible que haga tanto tiempo que suframos el problema de la basura dispersa y nadie, ningún funcionario responsable, los de Medio Ambiente, etc., etc.. tengan proyectos y solucionen de una vez por todas este flagelo de Santa Fe".

****

Mucha basura y poca luz

MARÍA DE BARRIO CIUDADELA

"Quiero preguntarle al señor intendente: ¿qué pasa con la empresa de recolección y limpieza?, ya que nuestro barrio está tan sucio... Las calles llenas de basura, el Paseo Ciudadela con muchos desechos y poca luz (por no decir casi nada, en pasaje Cullen desde Facundo Zuviría a Gutiérrez). ¿Quién controla eso? ¿Vivimos en tierra de nadie, acéfalos? Hay muchos robos, calles sucias, residuos por todos lados. Es una lástima. Si a 10 cuadras de bulevar nos encontramos así no me quiero imaginar lo que deben ser las zonas más alejadas. Gracias por el espacio".

****

¿Dónde están los móviles?

UN LECTOR

"El tema de la inseguridad nos está desbordando a todos. Creo que es el cumplimiento bíblico: que en los últimos tiempos habrá descontrol. Pero aun así, en nuestra querida Santa Fe, no veo con tanta frecuencia a móviles en las calles, algunos móviles están estacionados en algún lugar, mientras sus ocupantes en lugar de mirar lo que sucede a su alrededor, están mirando sus celulares. Tampoco veo motos policiales, que también podrían ser una alternativa. Dicen el gobierno que adquiere móviles policiales, pero luego no vemos esa cantidad en las calles santafesinas. Algo está mal, o no se comunica como corresponde, porque con solo fijarse de noche, los móviles a los que refiere el gobierno santafesino, brillan por su ausencia".

****

Llegan cartas

Esperanza que transforma

GRISELDA BERMÚDEZ

Estamos en tiempo de adviento, y quiero citar reflexiones del Rev. Harold Segura.

Son numerosas y diversas las comunidades de fe que celebran la temporada de Adviento y que acogen en su liturgia dominical y en sus prácticas espirituales diarias lo que se conoce como el Año litúrgico, el que se inicia precisamente con la celebración de esta temporada de Adviento. Esta palabra proviene del latín y significa «venida». La expresión completa es Adventus Redemptoris que significa la «venida del Redentor». Es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad.

El Adviento tiene una historia de muchos siglos. Según algunos historiadores su práctica se inició entre el siglo IV y V; pertenece a la tradición del cristianismo histórico. Los cristianos y cristianas de esas épocas se preparaban con anticipación para la celebración de la Navidad que era, y sigue siendo, una de las fiestas de mayor jerarquía dentro del calendario cristiano. Se preparaban orando, leyendo las Escrituras, participando en las celebraciones de la iglesia, ayunando y atendiendo con espíritu de solidaridad a los pobres y necesitados.

Vivir a la espera: «Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. […] Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre». Lucas 21.34, 36.

Las primeras comunidades cristianas vivieron animadas por la esperanza del inminente regreso de Jesús. Esta esperanza caracterizó su fe y definió sus estilos de vida. Seguir a Jesús significa vivir a la espera; significa vivir bajo la certeza de que existe un mañana mejor. Ni las alegrías fugaces de este mundo, ni las tristezas duraderas tienen la última palabra. Ni las prosperidades de los pocos, ni las miserias de los muchos se mantendrán así por siempre. Creer en Jesús es creer en el triunfo de la justicia sobre la injusticia, de la paz sobre las guerras, del amor sobre el odio.

Pero la esperanza cristiana no es como aquellas que nos invitan a mirar el futuro sin hacer nada que cambie el presente. Es, por el contrario, una esperanza que trasforma nuestra manera de ser y de estar en este mundo. Por creer que el mañana será mejor, ya no se soporta cualquier presente y se lucha para transformarlo. «Tengan cuidado» y «estén siempre vigilantes y oren» son las advertencias para quienes viven con esperanza en este mundo. Esta es una esperanza que moldea nuestra espiritualidad y nuestra ética. Para seguir pensando: «[…] poseer una esperanza que ensancha el corazón significa ampliar el espacio de la libertad, mira el camino que hay por delante y capta el perfume del aire mañanero que alborea después del día gris».

Oración: por las iglesias y comunidades de fe (católica, evangélicas y otras) para que el Espíritu Santo aliente su responsabilidad social y las haga portadoras de esperanza.

Muchas gracias al diario por cederme este espacio.