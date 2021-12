https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.12.2021 - Última actualización - 16:02

15:58

A tres semanas del hecho

"No es el Chapo Guzmán" dijo una hija del playero agredido en CABA acerca del sospechoso que sigue prófugo

La joven manifestó que "no puede entender por qué no lo agarran". Además contó cómo está su padre y lo que esperan a futuro.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Florencia López, la hija de Arturo, el playero agredido por un adolescente de 17 años, señaló este jueves que no puede entender "por qué no pueden atrapar" al menor que atacó a su padre, mientras que dijo que el joven "tiene una red enorme de gente que lo está bancando, pero no es el Chapo Guzmán".

"Yo veo algunas mejorías en mi papá que quizás me entusiasman demás y, a pesar de que esté mejor, estoy cayendo en la cuenta de que va a ser un proceso muy largo que va a requerir de mucha ayuda médica y contención familiar. Hay ciertos puntitos donde papá está queriendo mejorar", señaló.

Florencia indicó luego: "Con respecto al agresor, nada. Ya no se, estamos a tres semanas ya y hace dos semanas que está prófugo. Un chico de 17 años, tiene una red enorme de gente que lo está bancando pero no es el Chapo Guzmán. No puedo entender por qué no lo pueden atrapar". Tenés que leer Renunció el abogado del joven que agredió brutalmente al playero del estacionamiento

"La verdad es que recibí más contención de la gente que no nos conoce y de los medios. En cuanto a la justicia, nos negaron la petición para difundir la foto de este chico. No tiene 5 años, está a cinco meses de cumplir la mayoría de edad y tranquilamente pudo haber matado a mi papá. Tiene la suerte de seguir luchando, pero es un milagro", añadió.

Asimismo Florencia manifestó: "No nos entra en la cabeza como la ley apaña y protege a un chico que casi mata a mi papá. El chico tiene gente que lo banca. Vivir prófugo por sí mismo, no creo. Debe tener familiares, gente conocida que lo banca. Un pibe de 17 años por sí mismo no va ni a la esquina". EL HECHO Se produjo el viernes 19 de noviembre cuando el adolescente de 17 años golpeó y dejó inconsciente al playero López, de 66 años, porque supuestamente encontró el auto rayado, tras lo cual el empleado debió ser internado, con un coágulo en la cabeza.

