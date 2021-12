https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Brasileirao

Gremio ganó ante Atlético Mineiro pero no le alcanzó y descendió a la segunda categoría

Jugadores de la talla de Kannemann, Douglas Costa, Rafinha, Geromel y Borja, entre otros, no fueron suficientes para evitar el peor de los finales.

Gremio, uno de los clubes más populares de Brasil, venció a Atlético Mineiro pero no pudo evitar descender a la segunda categoría en este 2021. El equipo gaucho descendió a la Serie B por tercera vez en su historia. Ya había caído en 1991 y 2004 y esta vez el campeón de la Copa Libertadores 2017, torneo en el que venció a Lanús en la final, cayó pese a golear al campeón del Brasileirao, Atlético Mineiro, por 3 a 1. No le alcanzó porque además de vencer al equipo de Matías Zaracho y Nacho Fernández, necesitaba las derrotas de Juventude ante Corinthians y de Bahía frente a Fortaleza. Y el primero de estos equipos ganó ante el Timao y el segundo cayó 2 a 1 de visitante. Gremio tuvo un arranque arrasador ante el Galo. A los 20 minutos ya ganaba 2 a 0 por el doblete de Diego Souza y el tanto de Campaz. Pero bajó la guardia cuando cerca de los 24 minutos llegó la noticia del gol de Rodriguinho para Bahia. Entonces, Atlético descontó por Dodo y el chileno Vargas. Antes del final del primer tiempo, Thiago Santos y Rapinha, ambos del equipo de Porto Alegre, discutieron de mala manera, con empujones El 4 a 2 fue de Douglas Costa, a los 13 minutos. Pero los 27.000 hinchas en el estadio seguían pendientes de lo que pasaba en los otros estadios. Primero llegó el gol de Fortaleza: 2 a 1 a Bahía. Entonces, sólo faltaba el de Corinthians para el milagro. Hasta que la información pegó fuerte: gol de penal de Juventude, ya no habría milagro. Sobre el final, Hyoran descontó para el Galo. Nada cambiaba... Por eso, Bahía, equipo que en la temporada fue dirigido por el argentino Diego Dabove (ahora en Banfield), acompañará a Gremio en la caída a la Serie B. Walter Kannemann es parte del plantel gaúcho, pero no jugó ante Atlético Mineiro. Los demás que ya habían perdido la categoría son Sport y Chapecoense. En Brasil siempre descienden los cuatro últimos y tras la pandemia la dirigencia ni siquiera evaluó anular las bajas. En Sudamérica, solo en Argentina se decidió proceder de esa manera, por lo que en 2022 habrá 28 equipos en Primera División. En Argentina, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, cuatro de los cinco clubes del país denominados grandes, transitaron por la segunda división. Por otra parte, Universidad de Chile y Universidad Católica son los dos de los equipos importantes que tiene Chile que descendieron. Brasil, además de Gremio, tiene en su listado a seis gigantes que bajaron: Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre. En México, equipos como Pachuca, Tigres y Veracruz jugaron en la B. En tanto, en Colombia, América de Cali se suma a los grandes que descendieron. Emelec es uno de los clubes importantes de Ecuador que debió jugar en segunda división, al igual que Alianza Lima de Perú. Por su parte, hablando de Europa, en España, Valencia y Atlético de Madrid son dos históricos de La Liga que descendieron, al igual que el Olympique de Marsella en Francia. En tanto, en Italia, el Milan y la Juventus han transitado en alguna oportunidad por la segunda categoría. El Liverpool y el Manchester United son los dos grandes de la Premier League inglesa que han conocido la segunda división, mientras que el Borussia Dortmund atravesó por lo mismo, pero en la liga de Alemania.

