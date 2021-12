Milagro Sala desmintió a Alberto Fernández: "Hace más de un año que no hablo con el presidente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La líder de la agrupación Tupac Amaru respondió a los dichos del máximo mandatario nacional, quien sostuvo que mantenían un diálogo fluido.

En el marco del acto en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico militar, el presidente Alberto Fernández aseguró que mantenía un diálogo permanente con Milagro Sala. “Sepan que hablo con Milagro (Sala), y pienso permanentemente en lo que le pasa”, señaló, y los dichos llegaron a oídos de la líder de la Tupac Amaru, quien aseguró que “hace más de un año que no habla con el presidente”.

“Dice que habla seguido conmigo, pero no. No es cierto que hable seguido conmigo. Hablo con algunos que están alrededor que preguntan por mis familiares, pero de mi situación no se habla”, afirmó Sala en declaraciones radiales.

Alberto Fernández en el acto en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Foto: Gentileza

Al ser consultada por los motivos de la afirmación del mandatario, afirmó: “Se habrá puesto nervioso porque hubieron compañeros que le reclamaban el pedido de libertad”, y destacó: Es contradictorio lo que le pasa al presidente. Dice que no puede resolverlo, que debe hacerlo el gobierno de la provincia, pero a mi me metió presa la política, y es la política quien debe liberarme".

Por su parte, la líder social aseguró que “no se puede confiar” en la Justicia de Jujuy dado que está “cooptada por amigos y miembros de la UCR”. En la misma línea, apuntó contra el gobernador jujeño Gerardo Morales, a quien definió como “el patoterismo en vivo en política”.





Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de 2016. Foto: Gentileza

Por último, manifestó: “Esta situación no da para más, siendo que Argentina es uno de los países en los que se habla muchísimo en defensa de los derechos humanos. (Alberto Fernández) Dijo que no puede soportar que esto pase, entonces es como que te contradecís porque por un lado decís que no se puede soportar, pero por el otro lado tenés presos políticos”.

Con información de NA.