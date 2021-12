Max Verstappen lideró los primeros entrenamientos de la Fórmula Uno

La Fórmula Uno vive sus últimos días de acción y Abu Dhabi es el circuito que será protagonista de la definición de la categoría entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Este viernes, como es tradicional en la competencia, comenzó a disputarsse los entrenamientos y tuvo en la primera sesión al neerlandés como el más rápido de la primera jornada. El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:25.009, segundo finalizó Valtteri Bottas, mientras que el podio lo completó su compañero de Mercedes.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁 A strong start to the weekend for @Max33Verstappen 👊 #F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/v4nDSLDacL

El sábado, desde las 9 horas y por la pantalla de ESPN, será el turno de la clasificación. En tanto que la carrera final será el domingo a las 10 de la mañana con televisación de STAR+.

Cabe destacar que el campeonato de pilotos tiene igualados a Verstappen y Hamilton con 369,50 puntos. Mientras que el de constructores lo tiene arriba a Mercedes con 587,50 unidades, seguido de Red Bull con 559,50.

FASTEST SECTORS 🚀



It's looking close between Mercedes and Red Bull 👀



Lewis ➡️ Max ➡️ Valtteri #F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/V99I57VNIN