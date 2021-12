https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

The Game Awards 2021

Este es el videojuego elegido como el mejor del año

It Takes Two, desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts, fue premiado como lo mejor del 2021 y fue uno de los que más galardones se llevó.

Como todos los diciembres, se entregaron los The Game Awards, fundados por el empresario Geoff Keighley hace ya seis años, y que galardonan en diferentes categorías a lo mejor del mundo de los videojuegos. En su edición 2021, se entregaron un total de 26 premios en la ceremonia llevada a cabo este viernes por la madrugada en el Microsoft Theatre de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. En la categoría al mejor juego del año, el ganador fue It Takes Two, el videojuego de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. El fundador de Hazelight Studios, Josef Fares, fue el encargado de recoger el premio al mejor videojuego del año por este juego de aventura y cooperación que protagonizan dos personajes, Cody y May, que deben superar una serie de pruebas para evitar que acabe su matrimonio. No fue el único recibido, ya que It Takes Two como mejor juego familiar y mejor juego multijugador. Fue de los más premiados, junto a Forza Horizon 5, basado exclusivamente en carreras de autos. Este videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y distribuido por Xbox Game Studios recibió los tres premios en los que figuraba como nominado: mejor diseño sonoro, mejor juego de deportes/carreras y el premio a la innovación en accesibilidad. Otros de los títulos que sonaron en más de una ocasión durante la gala de The Game Awards 2021 fueron Deathloop, en la categoría de mejor dirección y mejor dirección artística; Final Fantasy XIV, en mejor juego en constante evolución y apoyo a la comunidad; y Kena: Bridge of Spirits, en mejor indie y mejor debut indie. El galardón a la mejor narrativa recayó en Marvel’s Guardians of the Galaxy, la mejor banda sonora y música fue para el compositor japonés Keiichi Okabe por su trabajo para NieR Replicant ver.1.22474487139, y la mejor interpretación para Maggie Robertson, que encarna al personaje de Lady Dimitresc en Resident Evil Village. Asimismo, el galardón para el juego con más impacto del año ha sido para Life is Strange: True Colors, mientras que Genshin Impact ha sido reconocido como mejor juego de móvil; Resident Evil 4, como mejor juego VR/AR; Returnal, como mejor juego de acción; y Metroid Dread, como mejor juego de acción/aventura. Por último, los creadores de Tales of Arise recogieron el premio en la categoría de mejor juego de rol, Guilty Gear -Strive- como mejor juego de lucha, Age of Empires IV como mejor simuador/juego de estrategia, y el título más esperado recayó en manos de Elden Ring.

