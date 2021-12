Hamilton marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento de la F1

El campeonato de Fórmula Uno tendrá este fin de semana su definición en el Gran Premio de Abu Dhabi, título que se definirá entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

Todo está parejo, y hasta las sesiones de entrenamientos reflejaron como están las posiciones en el campeonato de pilotos. La primera fue para el de Red Bull, en tanto que el mejor tiempo en la segunda práctica lo hizo el de Mercedes con una marca de 1:23.691.

Mientras que la sorpresa fue Esteban Ocon, quien con su Alpine hizo el segundo mejor registro en la última tanda.

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y