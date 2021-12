https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El planteo sabalero se formalizó hoy en la asamblea general de AFA en Ezeiza donde asumió Tapia su nuevo mandato. "Nosotros ganamos un torneo de Liga Profesional igual que River, sólo que con distintos nombres y formato", avisan desde el mundo sabalero. AFA le dará la razón a Colón.

Le daría doble valor al Trofeo de Campeones del 18 Colón exige definir ante River quién juega con Boca la Supercopa El planteo sabalero se formalizó hoy en la asamblea general de AFA en Ezeiza donde asumió Tapia su nuevo mandato. "Nosotros ganamos un torneo de Liga Profesional igual que River, sólo que con distintos nombres y formato", avisan desde el mundo sabalero. AFA le dará la razón a Colón.

En medio de una fuerte presión de algunos medios nacionales importantes para armar de prepo otro Boca-River, los dirigentes del Club Atlético Colón (con el vicepresidente José Alonso a la cabeza) exigieron hoy en Ezeiza y ante los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA que preside Claudio Tapia el mismo derecho que el "Millo" para pensar en la finalísima de la Copa Argentina. Concretamente, lo que Colón pidió es que la final del Trofeo de Campeones el sábado 18 de diciembre también defina quién gana el derecho de enfrentar a Boca por el título de la Supercopa Argentina.

"No entendemos qué parte no se entiende. La Liga Profesional de Fútbol armó en este 2021 dos competencias oficiales. Una se llamó Copa de la Liga y la ganó Colón; la otra se llamó Socios.com y la ganó River. No es una copa, como la que ganó Boca al coronarse en la Copa Argentina. Fueron dos nombres distintos y dos formatos distintos, pero el título de Colón vale lo mismo que el de River. Era igual que cuando a un torneo le ponían Apertura y al otro Clausura. Por algo vamos a jugar la Libertadores 2022. En consecuencia, si la Supercopa Argentina enfrenta al campeón de la Copa Argentina (Boca, que recién le ganó la final a Talleres) con el campeón del torneo nacional de la misma temporada, no hay dudas que se debe resolver en la cancha entre Colón y River", avisan los dirigentes sabaleros, que fueron muy claros en la advertencia a la AFA.

En virtud de este pedido contundente de Colón, los mismos medios que "armaban" Boca-River empezaron a dudar. "El Boca-River de la Supercopa, en duda: ¿contra quién jugará el Xeneize?. Los de la Ribera ganaron la Copa Argentina y todo hacía indicar que enfrentarían al Millonario, pero en AFA no lo confirman y todo podría definirse en el Trofeo de Campeones", avisa TyC Sports.

"Boca se coronó campeón de la Copa Argentina y, como tal, se ganó el derecho a disputar la próxima Supercopa del fútbol argentino. Dicho certamen parecía que iba a enfrentar al Xeneize ante River (ganador de la Liga Profesional), en una nueva edición del Superclásico, pero desde AFA surgieron dudas y ahora, no está claro contra quién jugará el equipo de Sebastián Battaglia", explica el canal de deportes de Argentina.

"¿Por qué aparecen las dudas? Inicialmente, el Xeneize sabía que, al ganar la Copa Argentina, se vería las caras con River en la Supercopa siendo que el Millonario es el campeón de la actual torneo de Primera División, donde se enfrentaron todos con todos entre los 26 equipos de la elite del fútbol argentino. Sin embargo, la duda apareció con Colón, quien fuera campeón de la Copa de la Liga", informa TyC Sports.

En concreto, lo que los dirigentes sabaleros pretenden es que este tema no quede en zona gris y que los dos entes del fútbol argentino (AFA y Liga) dejen claro que "el ganador de Colón-River en Santiago del Estero se quedará con el Trofeo de Campeones y con el derecho de jugar frente a Boca la final de la Supercopa Argentina".

La información oficial marca que, con Claudio Tapia a la cabeza, asumirá el nuevo Comité Ejecutivo de AFA hasta 2025. Además, en la reunión de Comité Ejecutivo, habrá definiciones sobre temas clave: la planificación de la temporada 2022 y el año de selecciones nacionales y la Supercopa Argentina 2020 y sus participantes. Además, se debatirá la posible implementación del VAR desde el año próximo.

La asunción de Tapia y el nuevo Comité Ejecutivo se da luego varios meses de incertidumbre. El pasado 6 de octubre, la Inspección General de Justicia (IGJ) habilitó la inscripción de las nuevas autoridades votadas en la polémica asamblea de 2020. Lo hace en un marco diferente al que transitó gran parte de su primer mandato: con un Comité Ejecutivo ampliado y atomizado.

"Aparte de la asunción, se tratarán temas de vital importancia para el futuro del fútbol argentino en reunión de CE: se planificará la temporada 2022 y el año de las selecciones nacionales (con el Mundial de Qatar en el horizonte), se debatirá sobre el VAR y su posible desembarco en el fútbol argentino y habrá definición en cuanto a la Supercopa Argentina 2020. Principalmente, respecto a qué equipo debe enfrentar a Boca en dicha definición: River o Colón", afirma el sitio Doble Amarilla.

"¿Por qué? Si Colón no es campeón de "Liga" por haber ganado la Copa de la Liga Profesional, River debería tener el lugar como segundo en la edición de Superliga 2019/20 ganada por el Xeneize. De ser Colón ganador de "Liga", el rival de Boca en la Supercopa Argentina podría definirse según el ganador de próximo Trofeo de Campeones, que disputarán el Sabalero y el Millonario el 18 de diciembre", explican en www.dobleamarilla.com.ar.