Línea directa: "tierra de nadie", "adicción a la virtualidad" y otros mensajes

Viernes 10.12.2021

13:28

Fe de Errata

María Teresa Rearte

"En las referencias de la nota "La Inmaculada Concepción de María" (07/12/2021), donde dice 'Constitución pastoral' debió decir 'Constitución dogmática Lumen Gentium.'"

****

No hay aborto seguro

LECTORA ATENTA

"De esto también hay que hablar: el 4 de diciembre hubo una marcha en Mendoza, en reclamo de justicia por la muerte, el 11 de abril, de María del Valle, de 23 años, que murió por un aborto con pastillas de Misoprostol, las que le fueron prescriptas por una profesional médica, que se las indicó y controló a distancia, según se pudo comprobar por las llamadas del celular de la joven y sobre lo cual no se dice absolutamente nada, pero que le provocó a esta chica un cuadro de septicemia que la condujo a la muerte. El gobierno provincial aquí publicita los productos del Laboratorio Industrial Farmacéutico; entre ésos el Misoprostol para todo el país, y como si fuera inocuo. Esto fue la consecuencia de lo que llaman el aborto seguro, pero en realidad no fue un aborto para no morir, sino para morir. Gracias por publicar esta opinión".

****

Decadencia

MARÍA LUISA

"¿Dónde están los concejales y concejalas? ¿Nadie advierte que tenemos una ciudad en ruinas?, ¿que hay miles de pozos en la ciudad? Que hay mugre en todos lados. Que no hay un solo lugar del que nos podamos sentir orgullosos de ser santafesinos. Los colectivos andan como se les antoja. ¡¿Dónde están los representantes que supimos conseguir?! Es triste ver cómo una ciudad decae cada vez más. Yo sé que no es de ahora. Ya el intendente anterior hizo también un desastre y nos dejó flor de deuda, que debemos pagar todos los santafesinos. Pero ¿qué hacen en el Concejo Municipal me pregunto yo?, ¿para qué cobran si no hacen nada por mejorar una ciudad, que pide a gritos soluciones que son fundamentales?".

****

Adicción a la virtualidad

JOSÉ MARÍA MUSSO

"Hablaba con un amigo sobre el celular, los juegos de internet y tantas atracciones para los niños de hoy. .. Ciertamente, le di la razón, porque él aduce que estamos preparando generaciones con altas adicciones incontrolables hacia tales elementos. El grado de dependencia de la Internet es casi absoluto. Son muy pocos los niños que tienen juguetes. Muchos padres, con tal de tenerlos entretenidos, les compran juegos beligerantes, y se pasan horas ante una pantalla, donde se asesinan personas imaginariamente. Alguna consecuencia trae estas nuevas formas de entretenimiento. Y sobre todo, viven en una irrealidad. No se concentran en las cosas de la escuela, pero sí se concentran totalmente con estos juegos. Sería sumamente útil que este diario pueda investigar al respecto".

****

Tierra de nadie

JUAN CRUZ

"Hace varios días, me enteré por televisión del golpe que recibió un empleado de un estacionamiento, de manos de un adolescente de diecisiete años. Ese golpe que recibió lo dejó en coma casi por cinco días. Lo increíble de todo esto es que la Justicia demoró una semana, para tomar intervención. Si no hubiese sido por los medios que difundieron los hechos ocurridos filmados por una cámara, hubiesen dicho que el empleado tuvo la culpa. En definitiva, al adolescente no lo tocaron, casi diez días pasaron y ni le pintaron los dedos. Tampoco irá preso, porque es menor, decían en la TV. En fin, ¿qué pasa con la Justicia argentina?, ¿hay verdadera justicia? Esa familia que tienen dos autos de alta gama, seguramente tienen abogados caros que defenderán a su descontrolado hijo. ¿Pero quién hace justicia por el empleado? ¿Cualquier pibe de 17 años te puede poner al borde de la muerte y al cual no se lo puede condenar? Esto así es tierra de nadie. ¡Basta de injusticias por favor!".

****

Responsables

LUCIANO TRONCOSO

"Por qué razón Mauricio Macri no da explicaciones ante la Justicia o ante el Congreso, de lo que hizo con el préstamo requerido al FMI? Nos ha endeudado hasta por cien años y nadie le pide explicaciones? Así es la impunidad de un gobernante: nos ha endeudado nuevamente, y por décadas se deberá pagar, es decir, que yo me moriré, y mis hijos y tal vez mis nietos deban pagar con su esfuerzo esta deuda tomada por un ser inhumano, inescrupuloso y perverso. Esa toma de deuda no pasó por el Congreso Nacional. Por lógica razón la Justicia debería tratar su acto reprochable, y hacer pagar con sus bienes el terrible mal que le hizo a la Nación Argentina. Nadie toma real conciencia de lo que ha generado este hombre, que se adueñó del país y dispuso la toma de una deuda que generará mucho sacrificio y dolor al pueblo argentino. Pero no, en la Argentina, este tipo de personajes en lugar de ser enjuiciado, es cuidado, protegido por varios sectores poderosos del país, mientras la ciudadanía duerme".

****

Un eslogan falaz

MARÍA DEL CARMEN

"La gran empresa Vicentin ha demostrado ser una corporación de acciones oscuras, que la Justicia tarde o temprano deberá resolver. En este caso, ha quedado plenamente demostrado que hay sectores influyentes de poder, que han impedido que se tomen las medidas que tal accionar merece. Como muchas cosas que están en crisis en la Argentina, la Justicia es una de ellas. No ha reaccionado, porque también tiene vínculos innegables con el poder y con los empresarios, sino no se puede explicar que una empresa reciba un préstamo de miles de millones de pesos y automáticamente entre en convocatoria de acreedores. Por sobre todo, queda demostrado que a la gente no le importa todo lo oscuro que hay detrás de los manejos de esa firma. 'Todos somos Vicentin' fue un eslogan de muchos defensores, que no piensan, que no razonan, y que solo les hicieron caso y se llevaron del canto de sirenas de los medios de Buenos Aires".