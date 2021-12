https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 10.12.2021

En la ciudad de Santa Fe Video: atacaron el móvil de prensa de Radio Sol

En la mañana de este viernes en horas cercanas al mediodía, el móvil periodístico de Radio Sol, que conduce habitualmente, Bruno Ballesteros, fue atacado en las adyacencias del Hospital Cullen por un sujeto que ya ha sido identificado.

Según Ballesteros, periodista, el hecho está vinculado –aleatoriamente- al fallecimiento del empresario, Hugo Bonazzola, quien con motivo de sufrir un incendio en su hogar, encontró la muerte luego de 18 días de haber estado internado en el nosocomio local.

El periodista relata: “En la misma puerta del Cullen fui abordado por un joven que me dice, de muy mala manera, que no publiquemos nada de la muerte del empresario. A lo que yo manifiesto que, si esa era la decisión de la familia, yo respetaba el momento de dolor y me comprometí a no publicar del deceso. Cosa que así ocurrió en el medio para el que trabajo”.

“Camino al móvil de la radio, que no tiene un logo que lo identifique, se me acerca una persona y me dice que me habían roto el auto. Cuando llego, el vehículo estaba destrozado. Las personas que se acercaron me describen al atacante de manera coincidente con quien me había ´apretado´ hacía unos minutos, a quien identifico como de apellido Bonazzola”, denuncia Ballesteros.





“Recurro a un negocio de la zona que me facilita el video de sus cámaras de se seguridad y puedo reconocer el salvaje ataque de quién ya he reconocido, lo que me produce una angustia muy profunda”, agregó.





Preguntado por El Litoral, acerca de cuál era su estado emocional en este momento, Ballesteros, reconoce “una mezcla de bronca y miedo, porque la reacción de esta persona, quizás por portación de apellido, nada tiene que ver con lo que puede ser entendido como el dolor de un familiar. Este violento está en la calle llevando semejante odio contra cualquiera y también siento la vulnerabilidad de nuestra profesión, porque nosotros ponemos el cuerpo para llevar la información y estamos expuestos a estas personas, a las que yo catalogo como delincuentes, capaces de cualquier cosa y que nos ven como responsables de los hechos sólo por describirlos.



El movilero concluyó expresando que “espero que la Justicia, actué y no se deje influenciar ni por el nombre, ni por su plata, ni su condición de empresario, que mañana no salga por el pago de una fianza. Le pudo pasar a cualquier periodista, ya parece costumbre querer acallar la realidad atacando siempre a los más débiles, a los laburantes”.