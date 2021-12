Neuquén: denunciaron a la directora por usar las instalaciones de un jardín de infantes para celebrar su cumpleaños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un video que se difundió en redes sociales muestra el establecimiento desde afuera, en plena noche, donde se escucha música fuerte y se advierten las luces prendidas. El malestar de los padres se incrementó ya que en las últimas semanas los chicos no tuvieron clases por distintos motivos.

Padres y madres del Jardín 78 del barrio Z1 denunciaron que la directora del establecimiento usó las instalaciones para festejar su cumpleaños. El evento habría ocurrido durante la madrugada del miércoles.

"Era el cumpleaños de la directora aparentemente y no conseguían salón y utilizaron el jardín", denunció Andrea Martínez, mamá de una de las alumnas. Su enojo se incrementó ya que en las últimas semanas los chicos no tuvieron clases por distintos motivos.

"Nosotros hace ya varios días que no tenemos clases, solo el lunes tuvimos. Siempre suspenden las clases, no hay auxiliares. Los papás estamos cansados. El jardín es nuevo, hacen paro reclamando el estado de los jardines y este como es nuevo lo realizan para hacer eventos, no me parece", manifestó.

Consultada sobre si el evento se podría haber tratado de alguna actividad institucional, la mujer aseguró: "Estamos en un grupo de padres y hubiesen comentado de algún pernocte o alguna actividad. Igual, con el tema del protocolo sería raro porque para la fiesta de fin de año nos permiten solo dos padres por niño para venir al cierre del año lectivo. Que hagan una joda así, es una burla".

En el mismo sentido se expresó otro de los papás, Ramón Jara. "De la semana completa que tienen que tener jardín, de los cinco días tal vez tienen uno o dos días. Lo demás es paro, siempre hay algún motivo", manifestó. Y agregó: "Lo que sabemos, por el grupo de padres, es que si hubiera habido algún pernocte se hubiera sabido. Las instituciones educativas son para educar y no para hacer un evento, sea el cumpleaños de quien sea, para eso están los salones".

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) indicaron que se encuentran investigando la denuncia y trabajando con la institución.