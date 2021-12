https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Observación de los investigadores

Las más recientes novedades mundiales de la farmacopea contra el coronavirus

Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus podría proporcionar una protección suficiente frente a la variante Ómicron mientras que dos dosis podrían no ser suficientes, indicaron los desarrolladores de la vacuna contra Pfizer Inc. y BioNTech SE.

Tres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech podrían generar suficientes anticuerpos séricos para neutralizar la variante Ómicron, se indicó en un comunicado conjunto de las dos compañías en el que citaron los resultados de un estudio de laboratorio inicial. El estudio indica que dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech "podrían no ser suficientes para proteger del contagio con la variante Ómicron". Sin embargo, los individuos que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech aún pueden estar protegidos de las formas severas de la enfermedad derivada de una infección con Ómicron, indicó el comunicado. "Aunque dos dosis de la vacuna pueden proteger contra la enfermedad severa causada por la cepa Ómicron, es claro a partir de estos datos preliminares que la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna", dijo Albert Bourla, presidente y director general de Pfizer. Recibir una vacuna de refuerzo después de dos dosis sigue siendo el mejor camino para evitar la propagación de la Covid-19, dijo Bourla. Los laboratorios anunciaron además que seguirán trabajando en una vacuna adaptada encaminada a lograr un nivel de protección más duradero y más alto contra Ómicron, dijo Ugur Sahin, director general y cofundador de BioNTech. Las dos compañías empezaron a desarrollar una vacuna específica contra Ómicron el 25 de noviembre y podrían tener lista una vacuna basada en esa variante para marzo de 2022 en caso de que resulte necesario. Un total de 19 estados de los Estados Unidos reportaron casos de Ómicron y las cifras seguían aumentando este jueves de acuerdo con las últimas informaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Mientras tanto en Cuba se registró el primer caso de Ómicron, todo según informaciones de la agencia Xinhua. En Oriente y más precisamente en China, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA, siglas en inglés) otorgó aprobación de emergencia a la solicitud de registro de dos medicamentos contra la Covid-19, BRII-196 y BRII-198. Esta es la primera terapia de combinación de anticuerpos neutralizantes del coronavirus aprobada en China con derechos de propiedad intelectual independientes. Los dos medicamentos se utilizan en combinación para tratar a pacientes adultos y adolescentes con síntomas leves y moderados, y con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, de acuerdo con la NMPA. Específicamente, los fármacos están aprobados condicionalmente para adolescentes de 12 a 17 años con un peso corporal superior a 40 kilos. La terapia de cóctel de anticuerpos monoclonales BRII-196 y BRII-198, que derivan de anticuerpos aislados de personas que se han recuperado de la Covid-19, ha sido desarrollada conjuntamente por la Universidad Tsinghua, el Tercer Hospital del Pueblo de Shenzhen y Brii Biosciences. Foto: Gentileza Sudáfrica más casos pero no de Òmicron La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los contagios de la Covid-19 en África aumentaron un 93% la última semana, aunque aclaró que son pocos los casos graves vinculados a la cepa Òmicron que fueron reportados en Sudáfrica. En África se registraron más de 107.000 casos de coronavirus durante la semana pasada, en comparación con 55.000 la semana anterior, aunque sin establecer la incidencia de la variante Òmicron en el salto de los contagios. Los primeros datos procedentes de Sudáfrica indican que la variante "Òmicron podría causar formas menos severas de la enfermedad", precisó la Oficina Regional para África de la OMS en un comunicado sobre la nueva mutación que ya fue hallada en diez países de África. Entre el 14 de noviembre y el 4 de diciembre, la tasa de ocupación de las camas de hospital en cuidados intensivos era de sólo 6,3%, según informó la agencia de noticias AFP. "África representa actualmente 46% de los cerca de 1.000 casos de Òmicron notificados por 57 países en todo el mundo", agregó la oficina de la OMS. El organismo sanitario destacó la necesidad de mejorar la cobertura de vacunación en el continente, que en promedio sigue siendo muy baja: sólo 7,8% de los africanos están totalmente vacunados contra el coronavirus. Se acrecienta la desigualdad con los países ricos La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el acaparamiento de vacunas anticovid por parte de los países ricos, preocupados por la aparición de la variante Òmicron del coronavirus, podría aumentar la brecha en el acceso a las dosis en comparación con los países pobres, complicando los esfuerzos para erradicar la pandemia. "Hay riesgo de que los suministros mundiales sean redirigidos nuevamente hacia países con altos ingresos que buscan acumular vacunas para proteger a sus poblaciones hasta un punto excesivo", señaló ante la prensa la encargada de inmunización en la OMS, Kate O'Brien, según la agencia de noticias AFP. "Lo que acabará con la enfermedad es que todas las personas que corren un riesgo especial de contraer la enfermedad se vacunen", agregó O'Brien. Las empresas fabricantes de fármacos anticovid Pfizer y Biontech dieron a conocer un estudio en el que afirman que su vacuna es también eficaz contra Òmicron si se administran tres dosis en lugar de las dos recomendadas para otras variantes. La OMS tomó los datos de este estudio y consideró "que las dosis adicionales pueden proteger mejor contra Òmicron", pero que "aún estamos en un comienzo", dijo O"Brien. Pese a esto, el organismo sanitario advierte que la estrategia epidemiológica no debe ser solo agregar una dosis de refuerzo en ciertos países sino incentivar la campaña de vacunación en aquellos con menos población inmunizada, una situación que favorece la mutación de las cepas. "No va a funcionar desde una perspectiva epidemiológica, y no va a funcionar desde una perspectiva de transmisión a menos que tengamos la vacuna en todos los países, porque donde la transmisión continúa, es de donde vendrán las variantes", explicó O"Brien, citada por la agencia de noticias Associated Press. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que está siguiendo de cerca la propagación de la nueva variante y si se requerirán nuevas vacunas para combatirla. "En esta etapa, no tenemos suficientes datos sobre el impacto de esta variante en la efectividad de las vacunas aprobadas. Pero exploramos continuamente el horizonte para reunir pruebas al respecto", dijo el responsable de la estrategia de vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, durante una conferencia de prensa virtual.

