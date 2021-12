https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.12.2021 - Última actualización - 18:59

18:57

Será el lunes 13 en inmediaciones al Monumento a la Bandera. La imponente imagen demandó un mes de trabajo con tareas a 70 metros en altura, trabajando a sol y sombra. “El lugar donde se pudo hacer la pintura es una bendición”, sostuvo Lisandro Urteaga, uno de los autores de la pintura.

Este lunes 13 Messi inmortalizado: inauguran el impactante mural del astro argentino en Rosario Será el lunes 13 en inmediaciones al Monumento a la Bandera. La imponente imagen demandó un mes de trabajo con tareas a 70 metros en altura, trabajando a sol y sombra. “El lugar donde se pudo hacer la pintura es una bendición”, sostuvo Lisandro Urteaga, uno de los autores de la pintura. Será el lunes 13 en inmediaciones al Monumento a la Bandera. La imponente imagen demandó un mes de trabajo con tareas a 70 metros en altura, trabajando a sol y sombra. “El lugar donde se pudo hacer la pintura es una bendición”, sostuvo Lisandro Urteaga, uno de los autores de la pintura.

Por Rodrigo Pretto

Un mes de trabajo, 300 litros de pintura y tareas a 70 metros de altura. El impactante mural de Lionel Messi que ya se observa en Rosario de cara al río Paraná y espera ser inaugurado este lunes en inmediaciones al Monumento a la Bandera lleva las pinceladas distintivas de Lisandro Urteaga – nacido en Maggiolo y radicado en Carlos Pellegrini – y su equipo: Marlene Zuriaga y Jacinto Urteaga. Previo al corte de cintas formales de autoridades municipales, habrá actividades plásticas que desarrollarán jóvenes de la escuela a la cual asistió el astro argentino de pequeño. “El lugar donde se pudo hacer la pintura es una bendición”, le dijo a este medio uno de los artífices de la obra maestra.



El mural impacta. La imagen de Messi es imponente y la cuenta regresiva para su inauguración ya comenzó. Será este lunes al mediodía cuando se corten cintas de la magnífica pintura del capitán de la selección argentina plasmada en un edificio de 70 metros de altura –24 pisos– en inmediaciones al Monumento a la Bandera y frente al río Paraná. “Fue un proyecto autogestivo, una iniciativa nuestra. Conocíamos a un amigo que tenía contacto con la constructora que estaba realizando la torre. El dueño nos ofreció ese paño y fue así como se dio. Es una bendición por el lugar, es un punto de la ciudad muy importante”, destacó uno de autores de la obra de arte.



Urteaga subrayó que fue un mes de trabajo a sol y sobras. Las primeras pinceladas sobre las paredes se dieron un 8 de noviembre y los retoques finales terminaron el 8 de diciembre. Las tareas se ponían en marcha al amanecer y hasta las 11 de la mañana para evitar la exposición a las altas temperaturas. Luego, a partir de las 15, se retomaban los trabajos hasta caer la noche. “Nos tomábamos los domingos para descansar. Por la posición del edificio, de cara al noreste, el sol nos comenzaba a pegar en la espalda a las 9. Así que debimos optimizar el tiempo. Por suerte el tiempo acompañó y los calores no fueron demasiado sofocantes”, recordó.



El muralista, encargado de hacer los cálculos previos de los materiales a utilizar, detalló que fueron cerca de 300 litros de pintura e impermeabilizantes los que les demandó la obra.



La inauguración será desde la mañana de este lunes 13 de diciembre. A las 10 se realizarán actividades con alumnos de la escuela a la cual asistió Messi de niño. Allí, junto a maestros, se llevarán a cabo tareas artísticas alusivas al propio mural para, luego y desde el mediodía, desarrollar el acto inaugural con la presencia de autoridades municipales.



El proyecto denominado “De otra galaxia y de mi ciudad” debería haber llegado a su final con esta última obra. Pero el muralista dejó la puerta abierta para la continuidad de la iniciativa. Recordó que la zaga de pinturas sobre el actual jugador del Paris Saint Germain se inició en 2018 cuando amigos del barrio donde vivió el rosarino lo convocaron para hacer una imagen en el campito donde Messi dio sus primeros pasos. Luego, al año siguiente, se realizó un encuentro de muralistas en el propio barrio de astro del fútbol mundial. Y en este 2021, en junio, el retrato del capitán de la selección nacional se reflejó frente a su escuela. “Este sería el cierre, tiene otra connotación. Sin embargo hay alguna posibilidad de otro encuentro, previo al mundial. Todavía no hay nada confirmado, lo estamos conversando”, puntualizó.



Por otro lado, Urteaga no pierde las esperanzas de un cara a cara con el ex jugador del Barcelona. Y a pesar que no existió hasta el momento un contacto directo con él, las relaciones siempre se mantuvieron con su círculo íntimo. “Nos comunicamos con alguien muy cercano, que fue quien nos levantó constantemente el pulgar ante cada propuesta y nos trasladó la felicidad de Messi y su familia por los trabajos que veníamos haciendo”, cerró.