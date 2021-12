Constanza Gasparoni, con dos medallas doradas en Cali 2021, va por más en el canotaje internacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La palista Constanza Gasparoni, de 21 años, se destacó con dos medallas de oro para Argentina en pruebas de canotaje en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. La deportista de Granadero Baigorria ya es parte del seleccionado senior que se prepara para el sudamericano y los Panamericanos de 2023.

La delegación de santafesinos en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 fue de 24 atletas que representaron a nuestro país. Dos chicas de nuestra provincia consiguieron tres medallas de oro para Argentina. Una fue Paulina Contini, nacida en la ciudad de Santa Fe, que triunfó en la prueba K4 500 metros de canotaje junto a Candelaria Sequeira, Rebecca D’Estefano y Constanza Gasparoni. La otra es precisamente Constanza, que además fue campeona en K1 200.

Gasparoni, nacida en Rosario, pero que pasó toda su vida en Granadero Baigorria, asoma como una remera con proyección internacional. Habló con Mirador Provincial sobre su carrera deportiva. “Fue un proyecto largo, un camino largo. Nosotros ya sabíamos sobre este evento a principios de 2020”, comentó. La pandemia complicó el proceso clasificatorio. Previo a la llegada a Colombia realizaron concentraciones en Puerto Roldán como preparación para este certamen. “Estuvimos todo el año con ese sistema de concentrados y viajamos a Colombia dos semanas antes del evento para hacer adaptación a la altura y al clima”, afirmó Constanza. “Se dieron muy bien las cosas. Los resultados fueron casi todos los esperados”. El canotaje aportó cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce a la causa albiceleste.

Las competencias de vela, triatlón y el propio deporte del kayak se desarrollaron en el lago Calima, a unos 90 kilómetros al norte de Cali. Con respecto a la competencia en equipo de cuatro palistas en 500 metros, Gasparoni aseguró: “Yo estaba bastante confiada. Andaba muy bien ese bote. Se podría haber entrenado mucho más, pero con lo que habíamos entrenado yo sabía que íbamos a salir adelante. Había muchas posibilidades de ganarlo”. En relación a la prueba individual de 200 metros, dijo: “El mismo día en K1 200, ahí pude ver un poco más a mis rivales ya que no conocía a todas. Conocía a algunas nomás. En el K1 no sabía mucho qué esperar, tenía mis dudas. Armaron la pista de 200 metros el mismo día que fue el último día de competencia. La pista tuvo dos metros menos. Me vi que podía ser mío ya que a mí me beneficiaban las condiciones”. Constanza nació el 25 de marzo de 2000. Es por que entró con lo justo en la competencia que es reservada para menores de 22 años.

Los inicios de Gasparoni en el canotaje fueron en la reserva municipal de Granadero Baigorria. En la actualidad, practica en el Club Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario.

Ahora, en el seleccionado senior

Este par de títulos ratificaron sus condiciones y la confirmaron en el seleccionado argentino mayor que se prepara para el campeonato sudamericano que se disputará la semana próxima. “Todo este recorrido nos ayudó para ya estar en el equipo senior, en las concentraciones. Al menos hasta marzo que es el selectivo senior. Ya vamos armando los botes y nos vamos conociendo con las chicas más grandes”, expresó Constanza.

En el horizonte de la palista aparecen dos citas mucho más exigentes: los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Dos campeonatos a los cuales no será nada fácil llegar. “A pesar de que gané, al no estar los 200 metros como plaza olímpica no tenía la plaza otorgada para Santiago. Igualmente puedo clasificar más adelante”, dijo.

Pese a dedicarse a un deporte a nivel internacional, Gasparoni tiene tiempo para estudiar bioquímica en la UNR y tener un ingreso. “Yo estuve trabajando ya hace dos años en el club Regatas, con la escuelita de optimist. Ahora se me complica mucho porque al estar en el equipo senior concentrando acá en Buenos Aires se me hace imposible poder compatibilizar todo, pero sigo estudiando. No es fácil, pero de a poco se puede llevar”. Además, cuenta con una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación desde que está en el equipo nacional. “Nunca clasifiqué a unos juegos panamericanos ni estuve en algún proyecto. Creo que ahora sí con las medallas sí vamos a tener apoyo del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) también”, explicó.





Sus comienzos



La relación entre Constanza y los deportes náuticos se dio en parte por la cercanía con el Paraná. “En Baigorria, vivo literalmente a 20 metros del río. Desde mi casa se puede ver. Siempre viví ahí. Siempre estuve mucho en contacto con el río Paraná. Mi papá siempre fue de remar, siempre en contacto con el río. Desde chiquita que para mí es algo normal, pero a los 11 años Mabel Borga quien es mi vecina me invitó a remar. Para que conozca el río, para que pruebe. Así fue como nunca más me bajé del bote. Yo arranque ahí y fueron mis primeros campeonatos nacionales, mis primeros pasos junto a ella en la reserva municipal de Granadero Baigorria”, comentó.