Citaron a indagatoria a Fabián Gianola por las denuncias de abuso

El actor deberá enfrentarse a la Justicia por las acusaciones hechas por dos excompañeras de trabajo.

Se conoció este viernes que Fabián Gianola sería llamado a indagatoria por los delitos de abusos sexual y abuso sexual con acceso carnal. La información fue develada por Pampa Mónaco en "Nosotros a la Mañana" (El Trece).

Se conoció este viernes que Fabián Gianola sería llamado a indagatoria por los delitos de abusos sexual y abuso sexual con acceso carnal. La información fue develada por Pampa Mónaco en "Nosotros a la Mañana" (El Trece).

El columnista fue cuidadoso al exponer los detalles del documento al que tuvo acceso y cuidó la identidad de la actriz y la locutora que denunciaron a Fabián Gianola: "Son dos las mujeres que lo acusan, son seis los hechos de lo que se le acusan desde hace muchos años. Estamos en condiciones de decir que, una vez que pongan fecha para la indagatoria, la parte acusadora que es la fiscal del caso, va a pedir la detención".

Asimismo, Mónaco ofreció información sobre el expediente donde está sustentada los graves delitos por los que el actor deberá enfrentarse a la Justicia: "(La fiscal) en 24 hojas expone y detalle el porqué del pedido de indagatoria. Le atribuyen seis hechos distintos a Fabián Gianola, una de las denunciantes es conocida, lo ha expresado, yo prefiero no dar nombres porque es revictimizarla. De los seis hechos que se investigan, cinco de habrían hecho en un lugar que tienen que ver con el trabajo. Varios en un canal de Palermo, cuando grababan y los otros en la radio, cuando trababaja en Radio Colonia (cuando hacía el ciclo 'El Kioskito de Fabián')".

Qué dice la denuncia de Fernanda Meneses contra Fabián Gianola

Sobre el hecho que puntualmente denunció la actriz Fernanda Meneses, con quien Fabián Gianola trabajó en la ficción "Hoy ganás vos" para Canal 9, el periodista manifestó: "Hubo un aprovechamiento; hubo una negativa por parte de la mujer; hubo palabras de Gianola que dice 'no tenés que llorar por nadie, no vale la pena que llores por nadie'. Hay testigos, en una de las oportunidades cuando Meneses es besada a la fuerza, alguien de Canal 9 se acercó y preguntó si estaba todo bien, y Gianola dijo 'todo bien'. Hay un grito de ella, por el que alguien se acercó a ayudar".

Carlos Monti se comunicó con la parte defensora de Fabián Gianola, la cual dejó saber cuál es su impresión sobre las últimas noticias sobre el caso: "Dicen que en el expediente, según ellos, Gianola no está comprometido y que este pedido a indagatoria se hace después de un año donde la causa quedó encajonada". Por su parte, Sandra Borghi buscó la palabra del actor y este fue muy claro al exponer que no hablará del tema: "Gracias por preguntarme, por ahora el abogado me pidió que no hable y que no diga absolutamente nada".

Además, Monti aseguró tener contacto con una persona que fue testigo del abuso que cometió Gianola a la locutora en Radio Colonia: "Hay un operador de la radio que vio todo, pero como él todavía no declaró, él a mí me contó una cosa y yo voy a guardar silencio hasta que él hable con la Justicia". Sandra Borghi se conmocionó por el tema que trataban y al emitir su opinión, sumó la polémica que envuelve a Antonio Laje: "Me parece tremendo esto que está pasando, de repente tenés un ídolo y te enterás de esto".

Fernanda Meneses develó la amenaza que recibió por parte de Fabián Gianola

Luego de que Fernanda Meneses denunciara formalmente al actor, manifestó sentir temor por su seguridad en un diálogo con Ulises Jaitt para "El Show del Espectáculo" (Radio Urbana): "Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros". La actriz hizo referencia a la acusación que hizo Natasha Jaitt a Gionala, a quien acusó de acorralarla y poner su parte íntima en su rostro.

Asimismo, Meneses contó la terrible manera en la que se dio cuenta de que Gianola había amenazado a su madre: "En enero, ella me pidió verme y no podía hablar por culpa de un cáncer terminal. Cuando me vio me di cuenta que quería decirme cosas y no podía. Busqué la manera de comunicarme, porque se desesperaba, y le dije que íbamos a encontrar la manera, con dos pestañeos si, uno no, y entre todas las preguntas que yo le hice de la vida, le pregunté a mi vieja si Fabián la había amenazado, la respuesta fue sí y la lágrima que salió de ese rostro la tengo grabada para siempre, es imperdonable. No se lo voy a perdonar nunca. No quiero que tenga impunidad"