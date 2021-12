https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.12.2021 - Última actualización - 22:39

22:37

Tiene 15 años y consiguió el permiso para realizar el primer trámite de este tipo en Argentina.

Fallo "inusual" Santa Cruz: podrá cambiarse el nombre por el de Matías, conservando su género femenino en el DNI Tiene 15 años y consiguió el permiso para realizar el primer trámite de este tipo en Argentina. Tiene 15 años y consiguió el permiso para realizar el primer trámite de este tipo en Argentina.

La Justicia de la provincia de Santa Cruz le permitió a un adolescente cambiar de un nombre femenino a uno masculino, aún cuando el pedido venía con una particularidad: Matías quería que en su partida de nacimiento y su DNI siguiera apareciendo el género femenino.

La solicitud desconcertó a las autoridades registrales de Santa Cruz, ya que se trata de una alternativa no prevista en la Ley de Identidad de Género. Esto obligó al Registro Civil provincial a buscar una "venia" en la Justicia para que Matías obtuviera lo que quería, y la consiguió.

En el fallo, fechado el pasado 6 de diciembre, Antonio Fabián Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N°2 santacruceño resolvió "hacer lugar a la venia judicial planteada por el director general del Registro Civil y Capacidad de las personas de la provincia de Santa Cruz, autorizándose la rectificación de la partida de nacimiento del adolescente".

En el escrito, el juez resumió la situación así: "Matías, por un lado, expresa la seguridad en sentir su identidad de género desde lo masculino, de allí el pedido de cambio de nombre, aludiendo que así [Matías] ya lo llaman en su núcleo familiar y social". "Pero, por otro lado —continuó el magistrado—, reconoce que su cuerpo tiene rasgos y resabios femeninos por lo cual hasta que se sienta preparado (en madurez y en lo que hace a lo psico-socio-emocional) para encarar algún tipo de modificación médica en su cuerpo, considera conveniente que se mantenga la designación de su sexualidad como femenina".

Andrade suma que el adolescente dice no sentirse cómodo con la opción "no binaria", prevista por la Ley, dado que no lo representa. "Debe tenerse presente que el joven en la actualidad ya cuenta con 15 años de edad, con un ciclo madurativo suficientemente razonable para expresar lo que él quiere y conocer cuáles son las consecuencias de su decisión, además (repito nuevamente) la claridad en los fundamentos de su planteo", puntualizó el juez.

Entre sus argumentos, el magistrado cita a la académica Anne Fausto-Sterling, cuando señala: "Si la naturaleza realmente nos ofrece más de dos sexos, entonces nuestras nociones vigentes de masculinidad y feminidad son presunciones culturales". "En definitiva, con estas citas intento explicar que las posibilidades fuera de la concepción binaria (y aún de la opción no binaria) siguen siendo múltiples. Testimonio explícito es la opción de vida de Matías. Más allá de todo lo expuesto y entendiendo que las modificaciones legislativas tardarán en interpretar y hacerse eco de los requerimientos del entramado social", manifestó el juez.

Andrade indicó que en el caso de Matías ponderó que frente a un conflicto de intereses deben considerarse de mayor jerarquía aquellos que permitan la realización plena de los derechos del niño.

"Sentencia espectacular"

El juez también recurrió al autor Paul B. Preciado, quien en su obra "Manifiesto contrasexual" señala que "la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondiente a las categorías biológicas (varón/mujer, macho/hembra) del carnet de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal". Así, dice Preciado, los códigos de masculinidad y feminidad se convertirían "en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados temporales".

Según un comunicado del Poder Judicial de Santa Cruz, "desde hace tiempo ya que Matías (15) sabe que se identifica como varón, sin embargo, no quería hacer el cambio registral hacia una identidad masculina porque eso lo iba a hacer perder su integración en espacios como, por ejemplo, el equipo femenino donde juega con sus amigas".

Luego de conocer el fallo favorable de la Justicia, Cecilia, mamá de Matías, expresó: "Matías se sintió escuchado, agradecido a su defensor, que lo acompaño, a la buena predisposición del Registro Civil". "Lloraba de la emoción porque ese fallo plasma la realidad de lo que a él le pasa. La verdad que una sentencia espectacular", opinó Cecilia.