El tiempo complicó la venta del viernes, pero esperan que este sábado sean mayores.

Liga Profesional Clásico santafesino: expectativas de vendedores de "gorros, banderas y vinchas"

Este sábado se juega el clásico santafesino entre Unión y Colón, que siempre significa un evento especial para la ciudad de Santa Fe. En diálogo con El Litoral, un vendedor ambulante contó cómo espera que sean las ventas de ropa de los clubes en la previa al partido.

Oscar, vendedor de camisetas y banderas de los equipos, entre otras cosas, comenzó explicando: “Hay mucha expectativa, simplemente la aplacó el tiempo. La gente no sabe que hacer, si va a llover o no. Hoy a la mañana no armé -el puesto de venta-, lo armé hace un rato y lo tuve que desarmar, colgaba las cosas y las descolgaba –por el clima-”.

El vendedor indicó que se encuentra en el lugar desde las 09 am y suele quedarse hasta las 18.

Sobre el momento en que espera mayores ventas, indicó: “Mañana -por el sábado- va a estar todo el día a ful”. Además, aclaró que se instalará en el mismo espacio en el que suele hacerlo, en la esquina de la plaza de Las Palomas que da con las calles San Luis y Av. 27 de Febrero.

En el puesto, los hinchas sabaleros podrán comprar gorras, camisetas y banderas: “Gorro con trenzas, gorras comunes, todo de Colón. Camisetas, banderas, tapabocas”.

En cuanto a los precios, detalló que cuesta $ 1.500 la camiseta grande, $ 1.000 la más chica y $ 700 los gorros.

“Si gana Colón después voy a la cancha de Nacional, sobre la avenida” cerró el puestero.