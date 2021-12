El colapso de un almacén de Amazon en Illinois dejó varios trabajadores atrapados

Múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaron atrapados la noche del viernes en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de este edificio situado en Edwardsville, estado de Illinois (EE.UU.), zona que registró en las últimas horas un clima severo, incluyendo un tornado.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI

Las autoridades y medios de prensa locales explicaron que tanto los Servicios de Emergencia del condado de Saint Clair como el Departamento de Bomberos de Edwardsville se dirigieron inmediatamente al edificio afectado tras las primeras alertas para empezar las tareas de rescate de los trabajadores atrapados.

#BREAKING: Multiple first responders and crews now on scene in Edwardsville, Illinois, where workers are trapped, some feared dead, after possible tornado hit an @amazon warehouse, leading to a partial roof collapse. pic.twitter.com/KNnevIyPvN