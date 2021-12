Las cinco claves tatengues

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay que estar muy concentrado y ser sólidos para que no le conviertan goles. Después, volver a tener creatividad arriba para generar situaciones. ¿Saldrá a atacar con todo de entrada?

1) QUE LA URGENCIA NO SE CONVIERTA EN DESESPERACIÓN. Unión sabe que debe ganar y que, aún lográndolo, depende de otros resultados para conseguir la clasificación a la Sudamericana. Pero lo primero es lo primero y lo que hay que conseguir es la victoria. Para ello, Unión contará con 27.000 hinchas que lo alentarán y con esa motivación especial que tiene que convertirla en positiva para empujar a Colón contra su propio arco. Un gol tempranero puede ayudarlo para darle la serenidad que, en contrapartida, podrá convertirse en ansiedad si los minutos pasan y el reloj pasa a convertirse en un rival más. Esto es lo que Unión debe evitar y para ello tiene que ser muy firme, constante y persistente en la búsqueda del arco de enfrente, sin que ello lo lleve a la locura colectiva y el desorden, algo que puede ser muy contraproducente para sí mismo y provechoso para el rival.

* * * * *

2) APROVECHAR LOS PRIMEROS MINUTOS Y VOLVER A SER CREATIVO ARRIBA. Si algo que se le elogió a este equipo desde que llegó Munúa, más allá de la mayor normalidad e identidad de juego que le dio, fue que supo generar muchas situaciones de gol en cada partido. En algunos de ellos, la cantidad era demasiado importante, pero no así la eficacia. Unión generaba mucho y erraba demasiado. Sin embargo, hubo varios partidos en los que marcó muchos goles y en alguno de ellos (caso Atlético Tucumán o Racing) se pudieron convertir algunos más. Todo esto se terminó en Santiago del Estero, donde apenas se rescata un cabezazo de García desde el punto del penal que se fue por encima del travesaño. Unión cayó en la impotencia y en la falta de soltura e inteligencia para generar situaciones. Y tampoco fue el equipo que salió a "pasar por encima" al rival, como pasó en la mayoría de los partidos que dirigió Munúa, apretando al rival, presionándolo en su propio terreno e intentando "primerearlo". Quizás esta sea la estrategia para el sábado.

* * * * *

3) HAY QUE TENER MUCHA CONCENTRACIÓN Y SOLIDEZ DEFENSIVA. Unión no termina de ser un equipo confiable en defensa. Ha tenido problemas y no brinda la sensación de solidez deseada. Le costó bastante mantener el arco en cero, hasta que lo logró con Arsenal y Atlético Tucumán, dos equipos con muchas debilidades y de mal presente. Para conseguir el objetivo, lo primero que tendrá que procurar es eso: mantener el arco en cero. Además, tendrá que estar atento al juego aéreo de Colón, especialmente con jugadores como Lértora, que tienen mucha capacidad para ganar en el área rival. Unión es un equipo al que le falta alguien que ordene el fondo, que tenga voz de mando. Brítez y Corvalán son jugadores de experiencia y mucha personalidad, pero quizás no tengan esa capacidad para pegar el grito a tiempo como por ejemplo lo hizo durante mucho tiempo alguien que ya no está, como Bottinelli.

* * * * *

4) HAY QUE GANAR EL MEDIOCAMPO, QUE ES UN SECTOR CLAVE EN COLÓN. Se sabe que dos armas fundamentales del rival, son Lértora y Aliendro. A ellos se suma Bernardi, la subida de los laterales y por allí la presencia de Castro o Ferreira si es que alguno de ellos aparece en el equipo titular. Unión tiene un mediocampo muy joven e inexperimentado, algo que contrasta visiblemente con el de Colón. La fuerza que puedan imponer Roldán, Nardoni y Portillo, si es que juegan los tres o dos de los nombrados, más los que vayan por afuera, será fundamental. Así como los partidos se definen en las áreas y Unión deberá tener creatividad y eficacia, el juego se empieza a construir en el mediocampo. Y allí, las respuestas individuales y colectivas tienen que ser contundentes por parte de los jugadores que ponga Munúa.

* * * * *

5) ENTRAR A LA CANCHA SABIENDO QUE PUEDE SER UN PARTIDO CONSAGRATORIO PARA TODOS. Si empezamos por el técnico, está claro -y así debe ser- que la evaluación no se hará por lo que ha pasado en estos 11 partidos que le tocó dirigir desde que llegó a Santa Fe, sino el año que viene, cuando pueda hacer la pretemporada, tener más tiempo de trabajo y traer los refuerzos que necesite. Pero si gana el clásico, su espalda se ensanchará y generará mucha más confianza para el futuro que se avecina. Con los jugadores pasa lo mismo. ¿Ganar, para el plantel, significará salvar el año?. Es muy probable que así se pueda tomar en el caso de que el triunfo lo deposite finalmente en la Sudamericana. Conseguirá un objetivo que parecía difícil de alcanzar en medio de tanta irregularidad y de un cambio de entrenador. Comparado con Colón, está claro que no es lo mismo porque la vara que puso con el título de campeón y la clasificación directa a la Libertadores, es muy alta. Pero la de este sábado es una "final" para Unión. El destino lo puso en una situación que no deja de ser estresante, para muchos temible, pero a la vez seductora y digna de ser aprovechada en toda su dimensión. Además, será ante su gente, lo cuál no es poco decir. Una pena que Unión no dependa de sí mismo para la clasificación copera. En la fecha pasada, jugaron todos para Unión. Menos el propio Unión.