Las cinco claves sabaleras

A priori, es el que llega como "banca" por más que sea visitante. Salió campeón, tuvo más regularidad, sabe lo que quiere adentro de la cancha y puede aprovechar la mayor experiencia y serenidad para jugar el partido.

1) JUEGA LIBERADO DE LA PRESIÓN DEL RESULTADO. Colón no necesita de los tres puntos, no tiene la necesidad matemática de sumar, juega liberado de esa presión. Si bien se trata de un clásico y, como se sabe, son partidos que no se pueden perder para el hincha, la realidad sabalera dista años luz de la que tiene Unión. Además, una semana más tarde jugará un partido que tiene una trascendencia superior a la del clásico, como es la final con River por el Trofeo de Campeones. Clásicos se juegan cada seis meses, finales no se juegan a menudo. Este 2021 ha sido el año soñado por generaciones y generaciones de hinchas de Colón. Llegó el momento de festejar un título y el destino los ha puesto ahora ante la posibilidad de sumar otro trofeo. No digo que el clásico no importe, pero la coyuntura lo coloca en un segundo nivel de prioridades.

2) ES UN PLANTEL MÁS EXPERIMENTADO Y CURTIDO. Casi como una continuidad de lo antes señalado, Colón viene teniendo una mayor regularidad que su rival. Domínguez le ha dado un estilo que ya empezó a verse en la Copa Maradona y terminó de perfeccionarse en la Copa de la Liga. Si bien hubo vaivenes en este torneo, nadie puede ignorar el conocimiento mutuo que existe entre el técnico y los jugadores. Unión cambió de entrenador y el proceso no fue el mismo. Tanto en lo táctico, como en los estratégico y en cuanto a los nombres, Colón viene siendo más parejo. Ya sea jugando con línea de cuatro o línea de cinco, con uno o dos delanteros, el equipo tiene una fisonomía y una identidad de juego que ha sido más clara y constante que la del rival. En lo individual, jugadores como Burián, Goltz, Delgado, Aliendro, Lértora y Bernardi son los faros que iluminan a un equipo que sabe lo que quiere en la cancha, más allá de esos vaivenes acusados, sobre todo, en este torneo.

3) PUEDE JUGAR CON LA MAYOR DESESPERACIÓN QUE TENDRÁ EL RIVAL. Colón sabe que si se pone en ventaja le tira un baldazo de agua fría al rival. Y puede jugar con esa carta a su favor. También sabe que a medida que pasen los minutos y si los resultados de los otros partidos no son los que Unión necesita, esa desesperación crecerá. Colón puede apostar a conseguir un gol que ponga más nervioso a Unión o también jugar un "partido largo", a sabiendas de que el reloj se convertirá en su aliado. Puede aguantarlo desde la seguridad que transmite generalmente su defensa, mucho más cuando tiene todos los jugadores disponibles (cosa que ocurre en esta previa al clásico). Habrá algunos duelos muy interesantes, sobre todo por los costados. Juegue Meza o Mura, tendrá que vérselas con Gastón González y allí deberá estar atento Garcés para jugar a las espaldas de su compañero. Y por el otro lado, lo mismo pasará con Piovi y Delgado, respectivamente. Frente a un rival que intenta jugar ancho, la línea de cinco es beneficiosa.

4) DOMÍNGUEZ Y LA CHANCE DE ARMAR UN ESQUEMA CONTRAGOLPEADOR. Colón es un equipo que puede adaptarse a las circunstancias y aprovechar lo que el rival le ofrezca. Si tiene espacios, producto del adelantamiento de Unión, puede sorprender con la subida de Meza por derecha y con el cambio de ritmo de jugadores como Bernardi o el propio Aliendro. Aún sin saber con certeza cuál será la formación que pondrá en cancha Domínguez, la llegada de los volantes a posición de gol es uno de los aspectos distintivos de este equipo. Y esto es algo que se construye a través de un funcionamiento que lo permite. Colón es un equipo que no se ha destacado por la capacidad de gol de sus delanteros. Ni Farías, ni Beltrán ni ninguno de los otros jugadores que se desempeñaron en esos puestos (Morelo, Leguizamón) han mostrado una eficacia ofensiva que los convierta en jugadores temibles en ese aspecto. Farías es un jugador desequilibrante, pero le ha faltado gol. Todo lo que muestra en el juego, no logra concretarlo en el arco rival. Y habrá que ver si para este partido, Domínguez apuesta a una dupla ofensiva o si agrega un volante más al mediocampo. Colón tiene jugadores que son titulares y otros que son "cuasi titulares". Dos de ellos son Ferreira y Castro, que tuvieron sus momentos, que luego perdieron momentáneamente el lugar pero que son jugadores a los que no les ha faltado continuidad, ya sea jugando 90 minutos o menos, pero siempre en los planes del entrenador.

5) FARÍAS, SI ES TITULAR, BUSCARÁ SU ACTUACIÓN "CONSAGRATORIA". Es el jugador con la categoría de "distinto" que tiene el equipo. Ya sin el Pulga Rodríguez, las esperanzas se depositan en él más allá de que hay jugadores cuya importancia es indiscutible en este equipo (como Lértora y Aliendro por ejemplo). Facundo Farías, a sus 19 años, necesita que se siga hablando mucho de él. Y tiene que materializarlo adentro de la cancha, siendo figura y en un partido especial. Tiene dos delante suyo antes del final del año. Sabe todo lo que significa un clásico y es posible que busque aprovecharlo al máximo. Tendrá duelos muy particulares con los defensores de Unión. Como para seguirlos muy de cerca.