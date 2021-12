Todas las estadísticas de la gran pasión santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde 1948 se enfrentan oficialmente en AFA y en 1967 fue el primer derby en la máxima división. Fueron 92 partidos y la ventaja es tatengue: Unión le lleva dos triunfos en el historial a Colón.

Hay “biblioteca” y antecedentes de sobra. ¿Cuántas veces ocurrió que el que llegaba como “punto” se convirtió en “banca” o viceversa?, muchas. El clásico no sólo que se lo puede definir como “un partido aparte” o “un partido especial” sino que tranquilamente se lo puede presentar como “el partido sin favoritos”. Eso sí: las presiones las tiene Unión. No porque Colón esté libre de ellas, porque en definitiva es el partido que ningún hincha quiere perder. Sino porque matemáticamente no le quita ni le suma nada a Colón, pero es fundamental para este Unión que dejó escapar en Santiago del Estero (jugando muy mal) una linda ocasión para depender de sí mismo en la búsqueda de un lugar para la Sudamericana.

Todo puede pasar con Unión. Por ejemplo, que ganando no le alcance o que empatando logre entrar. El hincha tatengue vivirá apasionadamente los 90 minutos en el 15 de Abril, pero estará espiando lo que vaya pasando en los otros cuatro partidos que definirán los dos puestos que faltan para la Sudamericana.

Para Colón, es el aperitivo de otra jornada histórica e inolvidable: la del 18 de diciembre. Ganar el clásico significará un envión anímico más para llegar con el espíritu bien en alto en búsqueda del segundo título y así cerrar lo que ha sido, ya mismo y sin que el resultado de ese partido final con River ensombrezca algo, el mejor año deportivo de su historia.

Estas son las estadísticas del gran clásico santafesino:

