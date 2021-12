https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Difícil no sonreír

Estas son las fotos de mascotas más divertidas del Comedy Pet Photographer of the Year 2021

El concurso muestra precisamente a los animales domésticos en las situaciones más inverosímiles y jocosas. La foto ganadora este año se titula 'XWhizz pop' y es obra de la británica Zoe Ross.

Las fotos más sorprendentes del Comedy Pet Photographer of the Year.

Todo el que tenga mascota seguro que se ha divertido mucho con ella al verla en alguna situación divertida o comprometida. Pues bien, el concurso Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 nos muestra precisamente eso: fotos (y vídeos) de perros, gatos, conejos, caballos y otros animales domésticos en las situaciones más inverosímiles y jocosas. Sin duda uno de esos concursos cuyas imágenes nos alegran el día. Se trata de un certamen hermano del Comedy Wildlife Photography Awards, cuyos resultados se mostramos hace apenas tres semanas; la diferencia es que en ese concurso los protagonistas son animales salvajes mientras que éste está dedicado a nuestras queridas mascotas domésticas. Pues bien, la foto ganadora del concurso este año se titula 'XWhizz pop' y es obra de la británica Zoe Ross. Muestra a un cachorro de labrador llamado Pepper que, con solo nueve semanas de edad, juega con pompas de jabón en el jardín de casa. Como se aprecia, la imagen inmortaliza el momento en que una enorme pompa pasa flotando por su trasero, de forma que parece salir de él. Ganadora absoluta Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021. Zoe Ross por ‘XWhizz pop. Foto: Gentileza Su autora cuenta que nunca pensó que ganaría, simplemente "participamos porque nos encantó la idea de ayudar a una organización benéfica simplemente enviando una foto divertida de Pepper. Es una cachorra mona y muy segura de sí misma, te trae las cosas del jardín y pasa junto a ti hasta que te fijas en ella. Es la cachorro más feliz que hemos conocido y las amamos totalmente". Gracias a esta imagen se hace con el título honorífico de "Mejor fotógrafa de mascotas divertidas 2021" y se lleva un premio de dos mil libras que reinvertirá en parte en una asociación dedicada al cuidado de los canes. Una idea que casa perfectamente con el espíritu de un concurso que pretende recaudar fondos para Animal Support Angels, una asociación benéfica que ayuda a animales sin hogar. A continuación, algunas de los ganadores de las categorías más destacadas: Ganadora categoría 'Dogs' Carmen Cromer por ‘Jurassic Bark’.Foto: Gentileza ​Ganadora categoría 'Cat Category - Our Fabulous Feline Friends' Kathryn Trott por ‘Photobomb’.Foto: Gentileza Ganadora categoría 'Mighty Horse' Mary Ellis por ‘I said Good Morning’Foto: Gentileza ​Ganadora categoría 'All Other Creatures' Sophie Bonnefoi por ‘The Eureka Moment!’.Foto: Gentileza ​ Ganadora categoría 'Junior' Suzi Lonergan por ‘Sit’.Foto: Gentileza ​Ganador categoría 'Pets Who Look Like Their Owner' Jakub Gojda por ‘...That was a good one!!’.Foto: Gentileza Ganadores Mención Honorable Chloe Beck por ‘Hugo the Photobomber!’.Foto: Gentileza Kathryn Clark por ‘Wine Time’.Foto: Gentileza

