Temen hasta un centenar de muertos en Kentucky tras el paso de uno de los peores tornados en su historia

El gobernador, Andy Beshear, calificó la situación de “desgarradora”. Lo peor ocurrió en una fábrica de velas, donde colapsó el techo. En Illinois y Tennessee también hubo enormes daños.

Al menos 50 personas habrían muerto en una devastadora seguidilla de tornados que han arrasado Kentucky y otros estados de Estados Unidos la noche del viernes y la mañana de este sábado . El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, aseguró en una entrevista con la estación de TV local WLKY que el número de fallecidos podría ser muy superior al medio centenar. "Los informes son desgarradores", sostuvo el político.

Poco después, Beshear dijo en una comparecencia ante los medios que teme un escenario aún más catastrófico. "Me temo que hay más de 50 muertos en Kentucky, probablemente sean entre 70 y 100, es devastador”, señaló. El gobernador, que declaró el estado de emergencia en Kentucky, agregó que el daño causado por los tornados "es el peor que hemos visto en muchísimo tiempo".

El colapso del techo de una fábrica de velas dejó un gran número de víctimas en la localidad de Mayfield, aseguró el gobernador. "Había unas 110 personas en el lugar cuando el tornado lo golpeó. Creemos que hemos perdido a docenas de esas personas. Es muy duro, estamos rezando por ellos y sus familias”, agregó el político. La prensa, en tanto, mencionó varios casos de daños y destrucción, entre los que figura el descarrilamiento de un tren golpeado por un tornado al oeste de ese estado.

Colapso de techo de almacén

El portavoz de la Agencia de Control de Emergencias de Tennessee, Dean Flener, dijo que en ese estado tres personas habían muerto como consecuencia del mal tiempo. Al menos una perdió la vida y otras cinco resultaron heridas de gravedad cuando un tornado destruyó el techo de un hogar de ancianos en Monette, al norte de Arkansas.

En Illinois, en tanto, las autoridades dicen que un número indeterminado de personas quedaron atrapadas luego de que colapsara parcialmente el techo de un almacén de Amazoncerca de St. Louis, una zona golpeada por fuertes tormentas. La pared que separaba al recinto de un campo deportivo cedió, haciendo que el techo cayera. Varias decenas de vehículos de emergencias llegaron al lugar.