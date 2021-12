Falleció a los 80 años Anne Rice, la autora de "Entrevista con el vampiro"

Anne Rice, la novelista gótica ampliamente conocida por su novela superventas Entrevista con el vampiro, murió el sábado por la noche a la edad de 80 años. Rice murió debido a complicaciones de un derrame cerebral, anunció su hijo Christopher Rice en su página de Facebook y su página de Twitter.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc