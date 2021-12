Tasa pasiva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El fallo sobre la deuda de la Nación para con Santa Fe es un buena noticia. Comparaciones para entender el costo de la detracción ilegal de la coparticipación durante el kirchnerismo.

Para el buen periodismo es una tarea cotidiana convertir en magnitudes accesibles las cifras multimillonarias, las cantidades exorbitantes o los tamaños que no pueden ser fácilmente imaginables por grandes o por pequeños. Así, se imponen las comparaciones y se mantiene el rigor técnico de una cifra pero se la vuelve comprensible: una cierta cantidad de toneladas de suelo a remover para tal o cual obra pública será equivalente a determinado número de camiones de carga dos ejes. O se escribe sobre qué número de vagones de un tren harían falta para que quepa todo el asfalto que se ha usado en equis ruta. En el otro extremo, se podrá decir por ejemplo cuántas veces hay que dividir en partes iguales un cabello para entender cuál es el tamaño de un virus.

Lo mismo se hizo desde muy temprano con la deuda que el Estado nacional mantiene con Santa Fe al comparar con el presupuesto anual de la Provincia lo que la Nación no le pagó a Santa Fe durante el kirchnerismo.

Vale la pena recorrer, con una ayuda memoria en mano de los hechos políticos vinculados a la negociación para poder cobrar, cuál era la relación entre lo que alguna vez se le devolverá a la Provincia y lo que necesita el Estado santafesino en el año.

A valores históricos, la deuda que reconoció la Corte a Santa Fe a fines de 2015 cuando terminaban tres gobiernos K era de unos $ 23.500 millones. Y el presupuesto que luego se aprobó para 2016 fue de algo más de 103 mil millones. Si el gobierno de Mauricio Macri la hubiera saldado, en lugar de ofrecer obras o bonos, habría significado para los santafesinos recuperar fondos iguales a un 25% del presupuesto.

Luego del fallo del máximo tribunal del país, dictado a días de que el PJ dejara el poder, hubo dos años de una frustrada negociación entre el gobierno provincial de Miguel Lifschitz y las autoridades nacionales, que firmaron cuanto compromiso hiciera falta en el Pacto Fiscal pero nunca pagaron. En julio de 2017 la Casa Gris formuló una propuesta para que la Casa Rosada cumpla. Más allá de no lograr resultados, ya se hablaba de cómo actualizar las cuentas ante la inflación. Se reclamaron 50 mil millones y medio año más tarde se sancionó una ley de presupuesto por 191.300 millones. Otra vez, se sostenía que a Santa Fe se le debía un poco más de un cuarto de su presupuesto.

Al año siguiente, en noviembre de 2018, la provincia retomó la vía judicial con un reclamo que no incluyó una cifra pero públicamente se estimaba entre 70 y 100 mil millones con las actualizaciones. El presupuesto 2019 sería aprobado por 277.182 millones. Siempre se exigió un monto igual o mayor a una cuarta parte del presupuesto.

Ahora la Corte ha fallado. Y es una buena noticia para la Provincia, pero debe decirse que ha cambiado notablemente la relación aritmética entre lo que se cobraría si el pago fuese hoy y el número más grande del próximo presupuesto: el gobernador Omar Perotti ha dicho que en seis oportunidades la Provincia se dirigió a la Corte (además de gestionar una solución con el presidente Alberto Fernández) y que merced a una posición "constante, persistente y firme" se está más cerca de obtener "unos 100 mil millones". Pero el proyecto de ley de Presupuesto 2022 es de 851.018 millones. En pocas palabras, a lo que llegaría de la Nación habría que multiplicarlo por ocho y no se habría cubierto aún el presupuesto… Antes era por cuatro.

La explicación de fondo para estas cuentas (propias de un aprendiz de ayudante de almacén) es otra vez la Corte y sus decisiones. Le rechazó a Santa Fe el criterio propuesto de fijar una actualización en base a la Tasa Activa del Banco Central que se convirtió en Pasiva.

El ex ministro de Economía de la gestión anterior, Gonzalo Saglione, ha publicado en redes sociales, además de su alegría por la noticia, un cálculo distinto, que aplica el coeficiente CER y por supuesto da un monto mucho mayor. Pero en toda negociación hay un momento en el que lo más conveniente es cerrar por fin un acuerdo y finalmente cobrar. De todas formas, para los santafesinos lo mejor hubiera sido que no se aplicara una detracción del 15%, durante los años del kirchnerismo, entre 2006 y 2015, cuya ilegalidad quedó demostrada hace ya seis años. Y tampoco olvidar que los efectos en el tiempo de la inversión en infraestructura que no se ejecutó por entonces, en parte por esa arbitrariedad, no se recupera.