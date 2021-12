Munúa: "Fue una tarde soñada, se dio todo perfecto, el dominio fue total"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Unión basó el triunfo en el clásico en "el grupo humano excepcional", del que no ocultó el orgullo que siente. Además, reconoció a Azconzábal y al "Tato" Mosset; y reconoció que la jugada del primer gol, el de Machuca, fue una "jugada preparada que probamos en la semana".

"Se dio todo perfecto", fueron las palabras de Gustavo Munúa que más se ajustaron a lo sucedido en el campo de juego del 15 de Abril minutos antes, en la goleada de Unión sobre Colón por 3 a 0.

El entrenador rojiblanco, con su sencillez y perfil bajo que lo caracteriza, trató de analizar de qué manera se dio el triunfo ante el clásico adversario, haciendo especial foco en "el grupo humano" que le toca dirigir, al que adjetivizó de excepcional. De todas maneras, no se olvidó de recordar a sus antecesores, a los que dijo tienen que ver en esta clasificación a la Sudamericana: "Juan Manuel Azconzábal y Marcelo Mosset".

El director técnico uruguayo (que dirigió a Nacional de Montevideo, lo mismo que Domínguez), no dejó de ocultar su alegría tras la goleada: "Es difícil de expresar, porque realmente lo que más sentimos en el vestuario es mucho orgullo. De estar en Unión, del plantel que me toca dirigir, con muchos jóvenes que no paran de crecer y soñar".}

"Es un grupo humano excepcional. Siempre con la mirada en trabajar y buscar los sueños. De no dejar de insistir. Estoy muy contento y agradecido al plantel, que nunca bajó los brazos y se va con esta gran alegría de ganar el clásico y clasificar a la Copa Sudamericana", agregó el DT rojiblanco.

Ganó el duelo. Gustavo Munúa da indicaciones mientras Eduardo Domínguez trata de hacer lo mismo. Al DT unionista le dio más resultado que al "Barba". Foto: Manuel Fabatía

Analizando en parte lo que pasó en los casi 100 minutos de juego que tuvo el partido. Munúa expresó: "Fue una tarde soñada. Se dio todo perfecto. El dominio del partido fue total. El equipo se sintió cómodo y sacó ese carácter para ganar. Por suerte en este camino que nos tocó transitar, se pudo conseguir el gran objetivo" (el de clasificar a la Copa Sudamericana).

De todos modos, no se olvidó de reconocer a quienes lo antecedieron en la conducción del plantel: "No me quiero olvidar de Juan Manuel Azconzábal y Marcelo Mosset, que hicieron los suyo para alcanzar esta alegría. También agradecido a los hinchas, que brindaron una fiesta increíble. Nos llevaron de la mano al triunfo".

Seguidamente, el entrenador unionista habló de la apertura del marcador, sobre todo de la acción que derivó en el gol del juvenil Machuca: "Fue una jugada que probamos durante la semana, que la charlamos con mi ayudante de campo. Salió medio rápida, porque inicialmente no nos salía. Teníamos varias jugadas preparadas para este partido. La cercana se dio y es una gran alegría que haya salido bien".

También hizo foco en los fundamentos de la goleada: "Lo primero estuvo en el convencimiento. En la decisión de salir a ganar. De ser un equipo en todo momento. De saber sufrir. A Colón le costó mucho hacernos daño y explotar los momentos del juego. El primer gol nos vino bien. Después el grupo supo interpretarlo y lo coronamos con el tercer gol, que fue la frutilla de la torta".

A continuación, el director técnico uruguayo recordó lo que pasó en la fecha anterior contra Central Córdoba: "Dimos vuelta rápido la página de lo que pasó en Santiago del Estero. Aclaramos las cosas del partido anterior y así pudimos enfocarnos en el clásico".

"Hay muchos jóvenes que están madurando un montón, pero hay otros con experiencia, que aportan no solo dentro del campo sino también afuera. Hay un grupo humano increíble como pocas veces me tocó dirigir. Eso en definitiva es lo que hace la diferencia", añadió el entrenador tatengue.

Por supuesto, y teniendo en cuenta este triunfo tan trascendental, al técnico de la avenida se le pidió realizar un balance de su trabajo desde que llegó a Unión: "Ahora es complicado hacer un balance. Lo más importante es que alcanzamos el objetivo. El proceso que está haciendo Unión es importante".

"Hoy (por ayer) tuvimos siete chicos menores de 22 años. Es un proyecto muy lindo y cumplir la meta cuando no estaba fácil, es lo mejor de todo. Siempre con mentalidad positiva para renacer al siguiente partido. Fue un camino muy bonito. Todo cuesta. Nada es fácil. Estoy orgulloso por los jugadores", agregó el DT.

Por último, Gustavo Munúa hizo referencia a la importancia de la hinchada: "Lo de la gente fue increíble. Se disfrutó muchísimo. La energía que llegaba al campo era increíble. Empujaron y ayudaron durante todo el partido. Eso se siente y es importante para nosotros que sucedan para que la gente esté así. Hoy fue maravilloso".