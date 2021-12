https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Colón, además de felicitar a Unión por su clasificación a la Copa Sudamericana, analizó la actuación de sus dirigidos, la que seguramente lo ha dejado preocupado, aunque la relativizó teniendo en cuenta el próximo compromiso sabalero, el sábado que viene en Santiago contra River por el Trofeo de Campeones.

Casi como su equipo. Extrañamente, Eduardo Domínguez lució "desarreglado", como lucieron sus jugadores durante el clásico. El DT sabalero intentó arreglar las cosas, pero no hubo caso, Colón fue superado y el resultado final no hace más que reflejarlo. Crédito: Manuel Fabatía

La palabra del DT perdedor Domínguez: "Nos duele perder como lo hicimos, no nos gusta"

Con la serenidad que lo caracteriza, a pesar de haber vivido (y sufrido) minutos antes una derrota que un par de horas antes era impensada, Eduardo Domínguez no tuvo inconveniente alguno en realizar declaraciones a la prensa para analizar el 3-0 en contra en el clásico santafesino.

Por supuesto que hizo una autocrítica (mesurada por cierto), sobre la actuación de sus dirigidos ante Unión, pero también es esencial destacar que el DT sabalero felicitó al rival (no por la victoria, eso es lógico) por su clasificación a la Copa Sudamericana 2022, la que será su tercera participación en una competencia internacional a nivel continental.

¿Qué le habrá dicho? Al finalizar el partido, Gustavo Munúa saludó a Eduardo Domínguez y algo le dijo al oído, aunque no se sabe qué... Foto: Manuel Fabatía

La primera consideración del director técnico rojinegro en la "rueda de prensa" tuvo que ver con la actuación de sus futbolistas (en forma individual) y de su equipo (de manera colectiva): "Nos duele perder como lo hicimos, no nos gusta, nos duele mucho".

"Cuando se pierde de esa manera debemos analizar de forma más profunda porqué ha sucedido, lo digo siempre. Cada vez que perdimos lo hicimos con una diferencia que no nos permitió estar en partido", agregó Domínguez.

Claro que Colón tiene en el horizonte un compromiso que, para todo colonista, podría atenuar la goleada en contra de este sábado. Se trata de la finalísima frente a River el próximo sábado 18 de diciembre a las 21.10 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, partido que decidirá cuáles de los dos se quedará con el Trofeo de Campeones.

Refiriéndose a cómo llegará Colón a ese encuentro, el "Barba" manifestó: "Creo que llegamos de buena manera, más allá del resultado de este partido. Estamos entre los cuatro mejores equipos del año, clasificamos a la Copa Libertadores y en siete días tenemos una final. Debemos llegar".

Domínguez también felicitó al adversario que lo derrotó, de todos modos, no dejó pasar la oportunidad de ser algo irónico en la apreciación (en referencia a las declaraciones de Luis Spahn luego de que Colón haya conseguido su primera estrella, en las cuales no expresó la felicitación por el logro obtenido): "Felicitamos a Unión por entrar a la Copa Sudamericana, hay que hacerlo públicamente, no se nos cae nada por felicitar al rival. Clasificar a una Copa eleva la vara del fútbol de Santa Fe, hay que acostumbrarse a esto. Hoy nos toca pensar en una final, eso nos va a enriquecer a los dos el año que viene".

Volviendo a lo que pasó en el 15 de Abril, el DT colonista señaló: "Hoy el clásico nos agarra pensando en una final, Unión tenía la necesidad de ganar para conseguir esto y nosotros ya lo habíamos logrado. No nos gusta lo que pasó, creo que debemos aprender para lo que viene, Unión hizo muy bien lo que sabe hacer, aprovecharon las situaciones de pelota parada y han manejado bien el partido".

Para terminar. Eduardo Domínguez continuó explicando la caída en el clásico pero no dejó de mirar lo que se viene para Colón: "Tiene que ser un aprendizaje, para todos, incluso para el fútbol argentino. Se jugó poco, hubo un montón de cambios, pero sin caer en excusas, debemos ayudar para tener un mejor fútbol. Esto no fue una final, la final la jugamos el sábado que viene, nos tenemos que preparar porque nos entusiasma la situación, enfrentar a uno de los mejores de Sudamérica".