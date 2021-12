https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 12.12.2021 - Última actualización - 10:37

10:33

Redes sociales Ofrece recompensa por su celular robado: "Estoy por rendir mi tesis y tengo todo allí"

Una sanjuanina utilizó las redes sociales para acudir a la solidaridad de los sanjuaninos, luego de que en un reconocido boliche sanjuanino le robaran el celular donde, ni más ni menos, guardaba su tesis. La víctima es Romina Quiroga, contó a través de Facebook que está dispuesta a entregar recompensa a quien le devuelva el teléfono.

La desesperación y angustia radica en que para ella no es solo un elemento banal, sino que allí ella tenía todos sus apuntes para rendir la tesis. “Estoy por rendir mi tesis y tengo todo allí. Estoy desesperada y mal”, escribió en la plataforma.

Según mencionó se trata de un LG Q60. Si bien ella indicó que quizás jamás recupere el celular, quería que quien lo robó entienda el daño que le provocó a ella y su futuro. Por esto es que añadió “No era un simple celular, era la información que tenía. Estaba mi tesis y todos los documentos de la facultad”. También manifestó que no guarda los archivos en la computadora debido a que lleva una vida "a mil"v y todo lo deja en el celular.

En su relato en la plataforma acotó “Anoche cuidé mucho el teléfono y me abrieron el bolso. Lo guardé allí porque yo no tenía bolsillo y que bronca siento”. A la vez lamentó "No salgo nunca y justo anoche me paso esto. No le hago mal a nadie y que me pasen cosas así, duele”, agregó.