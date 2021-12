Video: tres adolescentes heridos tras una "batalla campal" en Parque Chacabuco

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se produjeron graves incidentes en un enfrenamiento entre estudiantes de cuarto y quinto año de diferentes colegios de la zona

Se produjeron graves incidentes en un enfrenamiento entre estudiantes de cuarto y quinto año de diferentes colegios de la zona

Al menos tres adolescentes resultaron heridos en las últimas horas tras una batalla campal a botellazos en Parque Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires, entre estudiantes de cuarto y quinto año de distintos colegios de la zona que festejaban el fin de curso, según informaron fuentes policiales.

Al parecer, la pelea comenzó por un enfrentamiento entre grupos de dos colegios “rivales” del barrio. Luego, en medio del desconcierto, decenas de otros alumnos se sumaron al lanzamiento de botellas y a la agresión física.

Voceros policiales informaron que a raíz del enfrentamiento acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 7B para dispersar lo que en la madrugada había comenzado como un festejo de fin de curso y de egresados de estudiantes de cuarto y quinto año de colegios de la zona de Parque Chacabuco.

Como consecuencia de la batalla campal, al menos tres adolescentes resultaron heridos y fueron trasladados por ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Piñero, donde tras ser atendidos se constató que no tenían lesiones de gravedad.

Las principales heridas sufridas por los tres adolescentes surgieron a raíz de diversos cortes en el cuerpo, especialmente en las manos.

Los incidentes fueron grabados por una estudiante que también había acudido al parque. En el inicio del material, se puede ver cómo algunos de los testigos se toman el incidente en broma, hasta que la situación pasa a mayores y quedan en estado de alerta por la gran cantidad de botellas que volaban por el aire.

Intervino en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Marcelo Solimine.

Como si fuera poco, varios vecinos del barrio también se quejaron del desastre y la suciedad que quedó en el espacio verde tras finalizar la fiesta de los alumnos de cuarto y quinto año de diferentes colegios de la zona.

“Por favor, Horacio Rodríguez Larreta, no se puede aguantar más el descontrol de adolescentes en la noche en Parque Chacabuco, causando disturbios toda la noche en el parque y calles aledañas. ¿La Policía? Bien gracias. 911, no viene nadie; Comisaría 12ª, no atienden el teléfono”, escribió una usuaria llamada Laura en la red social Twitter.

Incluso, hubo algunos vecinos que denunciaron que esta “fiesta” de estudiantes no respondió solamente a la celebración del fin de los cursos lectivos, sino que ya se convirtió en una costumbre de los adolescentes, cada fin de semana.

“Otra noche sin dormir. ¿Por qué no se van a la puerta de sus casas a hacer quilombo? Y no me digan que es una noche. Esto se hace costumbre todos los fines de semana. Y no tienen mascotas, están a los cohetes limpios”, escribió en Facebook una mujer.

“¿Qué vamos a esperar para que nuestro parque deje de ser un boliche? Que nuestros bebés puedan dormir sin llorar, nuestros abuelos también, nuestros niños autistas, nuestras mascotas no paran de temblar durante casi seis o siete horas. Música fuerte, bombos, pirotecnia, peleas, gritos, juventud descontrolada, y lo peor: ver cómo los padres los bajan en la puerta del parque, con sus botellas, con todo tipo de alcohol, y se van. No los entiendo, cero empatía, cero educación, después vienen las marchas por los desastres que están pasando acompañados de llanto ¿Y qué hacemos para empezar a contener un poco a los nuestros”, cuestionó otra vecina de la zona.

Con información de Télam