Mercedes presentó una protesta tras el campeonato ganado por Verstappen

La escudería Mercedes elevó una protesta minutos después de la conquista del neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi, que significó su primer título, por supuestas infracciones en el mano a mano que protagonizó con el inglés Lewis Hamilton.

Mercedes, a través de dos documentos, puso énfasis "contra la clasificación establecida al final de la Competición" amparados en los artículos 48.8 y 48.12 del Reglamento Deportivo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), según publicó el Twitter oficial de la F1.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5