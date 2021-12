La FIA desestimó la protesta de Mercedes sobre el triunfo de Verstappen

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desestimaron este domingo las protestas de la escudería Mercedes por supuestas infracciones en el triunfo del nuevo campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, en el Gran Premio de Abu Dhabi, luego del mano a mano que sostuvo con el inglés Lewis Hamilton.

"Los Comisarios de la FIA han desestimado las protestas de Mercedes contra la clasificación final del Gran Premio de Abu Dhabi", publicó la cuenta oficial de Fórmula 1 en la red social Twitter y de esa manera confirmaron el primer título de Verstappen en la máxima categoría del automovilismo.

