Ya son más de 90 los muertos por los tornados en Estados Unidos y buscan sobrevivientes

La cifra de muertos por los tornados registrados la noche del viernes y la madrugada del sábado en el centro y sur de Estados Unidos es de al menos 94, informaron las autoridades, mientras buscan sobrevivientes en una fábrica de velas ubicada en Mayfield, en el estado de Kentucky, convertida en símbolo de la devastación.

Este fenómeno meteorológico excepcional afectó a cinco estados, dejando una estela de destrucción a lo largo de centenares de kilómetros.

De la fábrica de velas Mayfield Consumer Products de Mayfield, una ciudad de 10.000 habitantes parcialmente arrasada por el desastre, considerada la "zona cero" de la tragedia, no quedó más que una maraña de vigas retorcidas y láminas de metal, apiladas a varios metros de altura.

Equipados con grúas, excavadoras y otros dispositivos mecánicos, los rescatistas avanzaban lentamente este domingo. Unos 110 empleados estaban trabajando en la planta el viernes por la noche para satisfacer la demanda de la temporada navideña cuando el tornado lo destruyó todo.

Se calcula que decenas de esos trabajadores siguen desaparecidos. "Es una operación muy triste y seria en este momento", dijo Michael Dossett, coordinador de ayuda de Kentucky, confirmando que ningún sobreviviente fue sacado de los escombros durante la madrugada. "Es la visión de una zona de guerra", agregó.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshea, calificó esta serie de tornados como "la más mortífera" en la historia de ese estado. En tanto, en Illinois, con seis muertes confirmadas, el número de personas aún atrapadas y víctimas entre los escombros del almacén de Amazon es incierto, pero se teme que sumen unas cincuenta.

El techo del edificio de Amazon, ubicado en en la ciudad de Edwardsville, colapsó "hacia adentro", confirmó el jefe de Bomberos de Edwardsville, James Whiteford, debido al peso de las paredes de hormigón, de 27 centímetros de espesor, y a la altura del almacén, de 40 metros. "La noticia de Edwardsville es trágica", dijo el jefe de Amazon, Jeff Bezos, en Twitter.

(2/2) All of Edwardsville should know that the Amazon team is committed to supporting them and will be by their side through this crisis. We extend our fullest gratitude to all the incredible first responders who have worked so tirelessly at the site.