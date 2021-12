https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jugador dio a conocer la noticia a través de un video en sus redes sociales.

El delantero de Newell´s Ignacio Scocco anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años.

Un 12 de diciembre ganó su primer campeonato con Newell's y eligió esta fecha para despedirse. "Para ser futbolista profesional se necesita mucho sacrificio y yo ya di todo lo que tenía para dar. No voy a dejar de agradecerle nunca al fútbol las oportunidades que me dio", dijo en el video que publicó en sus redes sociales.

"Voy a estar eternamente agradecido con Newell's. Yo siempre soñé con este momento de elegir cuándo retirarme. Para tomar esta decisión me tomé 1 año y medio. Quiero retirarme con esta camiseta. No pude retirarme y despedirme de la gente en la cancha, pero más de lo que me dio el fútbol no puedo pedir", agregó después de recordar todos los clubes por los que pasó.

"Es una mezcla de sensaciones, me da ganas de reír y de llorar, pero estoy feliz y convencido de lo que voy a hacer. Es el momento de brindarme a mi familia y a mis hijos", valoró.

Con 85 goles, Nacho deja el fútbol en el séptimo puesto de la tabla de goleadores históricos de Newell's. Además, se retira con una Libertadores en su haber, una Recopa americana, así como dos Copas Argentinas –todo con River-, los títulos de liga que obtuvo con la ‘Lepra’ en 2004 y 2013 y varias copas nacionales que conquistó en clubes europeos.