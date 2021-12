Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, se coronó como Miss Universo 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La representante de Paraguay, Nadia Ferreira, logró el segundo puesto. El tercero fue para la sudafricana Lalela Mswane.

La Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, se convirtió en la Miss Universo 2021 en la edición 70 del certamen de belleza. La mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020, le entregó la corona a la nueva representante en el evento organizado en la ciudad de Eilar, Israel. La participante del país asiático se enfrentó a la paraguaya Nadia Ferreira que quedó como primera finalista y a la sudafricana Lalela Mswane fue segunda finalista.

En total, 80 candidatas de diferentes países del mundo se disputaron la corona. Además de la India, entre las cinco finalistas se encontraban las representantes de Sudáfrica, Paraguay, Colombia y Filipinas.

Tras pasar por varias pruebas, Sandhu se coronó como la nueva reina de belleza. La paraguaya Nadia Ferreira quedó como primera finalista, seguida por la sudafricana Lalela Mswane.

El panel de selección estuvo conformado por Urvashi Rautela (actriz y modelo de origen indio); Marian Rivera (actriz filipina); Rena Sofer (actriz estadounidense); la supermodelo Adriana Lima; Iris Mittenaere (Miss Universo 2016); la actriz mexicana Adamari López; y la actriz Lori Harvey, hija de Steve Harvey, quien una vez más condujo el concurso internacional.

La flamante Miss Universo 2021 recibe la corona de parte de la mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020. Foto: Reuters.

La gala, que tuvo lugar en el puerto de Eliat, en Israel, se desarrolló el lunes 13 de diciembre en dicho país (por la diferencia horaria, en Argentina el evento comenzó el domingo). La ceremonia se transmitió a todo el mundo a través de OnDirectv y Telemundo.

Los otros anfitriones del evento fueron Cheslie Kryst, Miss EEUU 2019, y Carson Kressley (el experto en moda de Queer Eye) quienes además fueron comentando los más importante del certamen.

La noche de la belleza internacional se abrió con la presentación de la rapera israelita Noa Kirel, cantando su hit Bad Little Thing. Otra artista en escena fue Jojo, quien interpretó In your room y Too little too late para ambientar la competencia.

En total, 80 damas se disputaron la corona esta noche. De ellas se consideraron 16 semifinalistas, quienes fueron anunciadas en tres grupos.