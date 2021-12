https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A una semana del balotaje chileno

La ex presidenta Bachelet llegó a Chile, sin confirmar un encuentro con Gabriel Boric

Por el cargo que ocupa actualmente en la ONU, la ex mandataria no puede referirse al escenario político de su país, motivo por el que arribó a Santiago para pasar las fiestas con su familia sin hacer declaraciones. No obstante ello, ya se sabe que la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por ella en 2018, oficializó hace dos semanas su apoyo "sin ambigüedades" a la candidatura del nombrado postulante.

Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile. Se desempeña como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Crédito: Gentileza



Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile. Se desempeña como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

La ex presidenta chilena Michelle Bachelet llegó este domingo a Chile para reunirse con su familia, sin dar declaraciones ni confirmar una posible reunión con el candidato de izquierda Gabriel Boric. El hecho ocurre a siete días de la segunda vuelta presidencial entre Boric y el postulante de derecha, José Antonio Kast, quienes protagonizaban este lunes el último debate por televisión. La actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU arribó esta mañana al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en las afueras de Santiago, y tomó rápidamente un vehículo para dirigirse a su domicilio, evitando a la prensa y a las personas que la esperaban. "No tengo ningún antecedente siendo coordinador político de que vaya a haber un encuentro; por lo tanto, esa expectativa no la abriría en este espacio", afirmó el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson sobre una supuesta reunión de Bachelet con Boric, según el diario local El Mercurio. Por el cargo que ocupa en la ONU, la expresidenta no puede referirse al escenario político chileno, motivo por el que arribó al país para pasar las fiestas con su familia sin hacer declaraciones. Sin embargo, la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Bachelet en 2018, oficializó hace dos semanas su apoyo "sin ambigüedades" a la candidatura de Boric de cara al balotaje que se celebrará el domingo próximo. Bachelet fue presidenta de su país en dos periodos no consecutivos: entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010, siendo elegida por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha de 2018. La diputada socialista Maya Fernández aseguró que "nadie pondría duda de lo que votaría la ex presidenta, que es militante del Partido Socialista, defensora de la democracia y de los derechos de las personas", según radio Cooperativa. Cruce de propuestas En ese contexto, este lunes a las 20 iba a realizarse el último debate televisado en la antesala de una elección en la que más de 15 millones de chilenos definirán al sucesor del conservador Sebastián Piñera. Kast, por el Frente Social Cristiano, y Boric, por el partido Apruebo Dignidad, se preparan para cruzar diferencias sobre sus propuestas de gobierno durante el choque televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión. "Estoy seguro de que los chilenos, entre dos modelos tan distintos, elegirán libertad y no el totalitarismo que ofrecen ellos", dijo Kast en las últimas horas. "Creemos en un Estado pequeño, eficiente y austero y en esa línea nuestro proyecto de país busca dar señales claras en el Estado; el 19 de diciembre Chile se juega nuestra democracia, nuestra candidatura defiende la libertad, el orden y el progreso para todos los chilenos", agregó. Por su parte, Boric denunció en Twitter una supuesta campaña sucia con engaños y mentiras por parte de adherentes de Kast. "Hago un llamado un llamado de corazón a quienes nos apoyan a no hacer lo mismo, es mejor mantener los principios que transformarnos en lo que criticamos", escribió. Además, dijo que la preparación para el debate "es intensa" y que su partido realizará dos actos masivos de cierre de campaña. "En Copiapó vamos a tener también dos eventos de cierre de campaña muy masivos: uno organizado por organizaciones de mujeres que están por supuesto, y con razón, muy preocupadas por la elección ante las propuestas de quitarles derechos del otro candidato (José Antonio Kast)", reveló Boric. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con 27,9% de los votos, frente a 25,8% que obtuvo Boric, quien ahora lidera los sondeos. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

