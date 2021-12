Bolmaro vio poca participación en el triunfo de Minnesota

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El alero argentino estuvo cuatro minutos en cancha, en donde dio una asistencia y no convirtió puntos para su equipo en la victoria ante los Blazers 116 a 111.

El alero cordobés Leandro Bolmaro tuvo escasa participación anoche en la victoria como visitante de su equipo, Minnesota Timberwolves, sobre Portland Trail Blazers por 116 a 111, en un partido correspondiente a la Conferencia Oeste de la NBA.

El argentino permaneció cuatro minutos exactos sobre el rectángulo de juego del Moda Center, de Portland, lapso en el que entregó una asistencia y falló un tiro de campo.

Anfernee Simons, de Portland, fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, mientras que el goleador de los Timberwolves fue Anthony Edwards con 24 tantos.

Por su parte, el ala pivote santiagueño Gabriel Deck no vio acción en el encuentro que su equipo, Oklahoma City Thunder, perdió también en condición de visitante frente a Dallas Mavericks por 103 a 84. first win in Portland since 2016.



Ant - 24 pts./ 4 reb./ 3 ast./ 1 stl.

KAT - 23 pts./ 10 reb./ 4 ast.

DLo - 18 pts./ 5 reb./ 5 ast./ 2 stl.

Vando - 14 pts./ 8 reb./ 3 stl./ 1 blk. pic.twitter.com/xGBIBIguuF — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 13, 2021 Con información de Telam

