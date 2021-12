Quién es el biólogo alemán que estaba desaparecido en Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sven Thatje tiene 47 años y había arribado al país para trabajar en la delegación del Conicet en Tierra del Fuego. Tras una discusión con los dueños de la casa en la que paraba en Buenos Aires, estuvo desaparecido durante cuatro días.

Durante el pasado fin de semana, una de las historias más llamativas fue la de la búsqueda del biólogo alemán desaparecido en la ciudad de Buenos Aires. El hecho de que se trate de un extranjero y de que la circunstancias fueron bastante extrañas, resaltaron el caso.

Sven Thatje de 47 años es un biólogo marino de nacionalidad germana que había arribado al país el miércoles 8 de diciembre para unirse a un equipo de trabajó en el Conicet de Tierra del Fuego. Si bien, no posee fecha exacta para el inicio de su labor, se estima que la misma comenzará el 1° de enero de 2022, debido a un trámite excepcional que se le exige a los trabajadores extranjeros.

Foto: Gentileza

Para hacer escala y pasar los días previos a su arribo a la ciudad del sur argentino, Sven decidió alojarse en un departamento del barrio porteño de Villa Urquiza. Allí, es donde el hombre tuvo una discusión con uno de los propietarios del inmueble y este habría sido el detonante de su desaparición.

En su relato, el denunciante poseedor del domicilio donde se alojaba el biólogo, señaló: “El miércoles, en horas del mediodía, Sven mantuvo una discusión con mi esposa debido a que este no ayudaba con los quehaceres domésticos y, tras la pelea, se retiró”.

Tras dicho incidente, se realizó el correspondiente aviso a la policía y se dio inicio a la búsqueda del alemán.

Uno de los puntos claves para hallar a Sven era su aspecto físico, ya que mide aproximadamente 2.03 metros de altura y posee rasgos distintivos de su país de origen. Otro de los factores importantes fue lo aportado por el mismo dueño del departamento, quién también es amigo de Sven.

La imagen que circuló primordialmente a través de Twitter para difundir su búsqueda. Foto: Gentileza

Este hombre indicó que Thatje no es una persona que tenga adicciones, que habla español, conoce la Ciudad de Buenos Aires y además sabe moverse en el transporte público.

En contraparte, Gustavo Lovrich, trabajador del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) del Conicet en Ushuaia, brindó en una entrevista a un medio nacional un panorama un poco desalentador.

Lovrich relató: “Durante una visita que me hizo en 2018 Sven me comentó que años atrás había estado bajo tratamiento psiquiátrico en Inglaterra, donde vive. Pero me agregó que había tomado medicación y se había recuperado totalmente”.

Foto: Gentileza

Gustavo agregó: “A Sven lo conozco hace más de 20 años, porque él hizo parte de su tesis doctoral de Biología Marina acá en Ushuaia, y yo era una especie de supervisor local”.

En el perfil profesional del hombre en la red social de científicos ResearchGate puede leerse: ”Estoy particularmente interesado en las adaptaciones de la vida a las condiciones ambientales ‘extremas’, como las que prevalecen en los mares polares y profundos, así como en los patrones macroecológicos de reproducción y desarrollo. Desarrollo teoría científica de importancia global. Mi trabajo ayuda a la protección y conservación de los océanos”, explica el biólogo, además de informar que también es investigador del Conicet.

Luego de cuatro días de búsqueda, que iniciaron casualmente en día de su propio cumpleaños, La Policía de la Ciudad encontró durante la madrugada del sábado a Sven Thatje, Tras un operativo realizado por el personal de la Comisaría Vecinal 1E y de la división Búsqueda de Personas de la mencionada fuerza de seguridad.

Se encontraba en el barrio de Puerto Madero, donde un móvil que circulaba por la zona observó cerca de la 1:20 horas del mismo días a un masculino “con similares características” físicas a las del hombre desaparecido, deambulando solo sobre la calle Alicia Moreau de Justo al 800.

Pasados unos minutos, ambulancia del SAME arribó al sitio y confirmó que el biólogo se encontraba consciente, ubicado en tiempo y espacio, y que no era necesario derivarlo a un hospital, aunque le recomendaron un control clínico en los próximos días.

Sven detalló que durante esos días estuvo “caminando mucho” y aseguró que se trasladó por sus propios medios desde la vivienda ubicada en Villa Urquiza, donde dejó todas sus pertenencias, hasta Puerto Madero.