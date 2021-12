Se sortearon los octavos de final de la Champions League: Messi enfrentará a Ronaldo

Este lunes por la mañana se realizó el sorteo de las llaves que se disputarán en la Champions League correspondiente a los octavos de final.

El duelo entre París Saint Germain y Manchester United resalta sobre el resto por enfrentar, una vez más, a las dos estrellas del fútbol mundial: Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Messi & Ronaldo meet again! ❤️



Who will come out on top this time?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/bqjX3CWhNV