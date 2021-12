Europa League: Barcelona y Napoli se enfrentarán en los playoffs

Tras la dura eliminación en Champions League, Barcelona disputará ante el Napoli los playoffs de la Europa, instancia que determinará el pase a los octavos de final de la competencia.

El primero de los encuentros se disputará el 17 de febrero en el Camp Nou, mientras que la revancha será en la ciudad italiana el 24.

Knockout round play-off draw ✅



🤩 Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs