Papelón de la UEFA: cancelan el sorteo de cruces de la Champions League por un error

A pocos minutos de haberse conocido cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League, con el condimento de un supuesto cruce entre PSG y Manchester United (es decir, Messi vs. Ronaldo), la UEFA informó que deberá repetir el sorteo.

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League”, explicaron desde la cuenta oficial.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.