Se sortearon los 16avos de la Conference League

Olympique de Marsella, el equipo del argentino Jorge Sampaoli, se cruzará ante Qarabag, de Azerbaiyán, en los 16vos de final de la Liga Conferencia de Europa, el tercer torneo de la UEFA.



Luego de quedar afuera de la Liga de Europa, el equipo del exentrenador del seleccionado argentino y el defensor Leonardo Balerdi (ex Boca Juniors) tuvo un sorteo accesible para continuar en la primera edición de la Liga Conferencia de Europa.



Marsella viajará el 17 de febrero a Bakú, la capital de Azerbaiyán, para el partido de ida ante Qarabag y una semana después definirá la serie en Francia.



Tottenham, de los argentinos Giovani Lo Celso y Cristian Romero, deberá jugar contra Rapid de Viena pero primero la UEFA deberá resolver como se define la clasificación que disputa con Vitesse, de Países Bajos.



El último partido del grupo G entre ambos equipos fue suspendido por un brote de Covid-19 en el equipo inglés y se espera la resolución de la UEFA al respecto.



Los cruces de los 16avos de final serán: O. Marsella (Francia) - Qarabag (Azerbaiyán); PSV (Países Bajos)- Maccabi Tel-Aviv (Israel); Fenerbahçe (Turquía)- Slavia de Praga (R. Checa); Midtjylland (Dinamarca)- PAOK (Grecia); Leicester City (Inglaterra)- Randers (Dinamarca); Celtic (Escocia)- Bodø ó Glimt (Noruega); Sparta de Praga (R. Checa)- Partizan (Serbia); y Rapid de Viena (Austria)- Tottenham (Inglaterra) ó Vitesse (Países Bajos).



Los equipos que ganaron los grupos ya esperan en octavos de final a los vencedores de estas eliminatorias.

