“El hincha pide chocolate, pero yo le digo que hay sopa para construir un gran futuro”, dijo el máximo dirigente de Unión. “Fui yo el que felicitó en privado al técnico de Colón por el título que ganaron”, dijo, aclarando algo que señaló Domínguez luego del partido. Tiró varios “dardos”.

Entrevista con el presidente rojiblanco Spahn a fondo: el clásico, el futuro de Unión y Domínguez

Luis Spahn, el presidente de Unión, a menos de 48 horas del clásico ganado y de la clasificación a la Sudamericana. Sin más rodeos ni presentaciones.



-¿Lloraste después del partido?



-No es para tanto… Me emocioné un poquito… A veces, luchar y soportar el descreimiento y la ansiedad de la gente nos causa un deterioro, nos tensiona y nos hace sufrir. Nuestro deseo es la felicidad de la gente. Y cuando la gente pierde la fe, uno siente que está fallando… En realidad, la gente lo siente así… Nosotros estamos convencidos de este proyecto y teníamos que morir con los pantalones puestos.



-¿Te tenías fe?



-El fútbol tiene estas cosas incomprensibles. De los cinco que peleábamos por entrar en la Sudamericana, ninguno logró ganar en la fecha pasada… Si alguno lo imaginaba así y apostaba, se hubiese convertido en multimillonario.



-Ese descreimiento del que hablás, ¿era también propio de ustedes mismos y por eso buscaron la secretaría técnica?



-De ninguna manera... Nosotros tuvimos en Martín Zuccarelli una ayuda bárbara. Y cuando se fue, dijimos que si encontrábamos a alguien que nos llenara, lo íbamos a contratar. Y si no, asumíamos nosotros la responsabilidad. Encontramos a Roberto Battión y lo trajimos… Hicimos varios sondeos, entre ellos con Mauro Cetto… En Battión encontramos a la persona ideal.



-¿Fue un éxito clasificar y era un fracaso si no lo hacía?



-El éxito era plantear los cimientos para la temporada futura y lo del sábado fue un broche para mucho esfuerzo y la reparación para resultados negativos que no se merecían… El éxito es tener 16 o 17 jugadores con menos de 21 años en el plantel… Y eso que nosotros perdimos a Luna Diale durante seis meses y a Cañete otros seis meses y por ellos hicimos un esfuerzo económico muy importante… Y en esto hay una gran responsabilidad de Juan Manuel Azconzábal.



-A propósito, ¿por qué duró tanto?



-Porque creíamos en él, porque creíamos que podía revertir los resultados, porque se inmoló para apoyar en forma total a los jugadores y porque no creo que haya sido mala su gestión… Ayer tenía ganas de ponerme a ver los números de Azconzábal y de Munúa para tener mejores conclusiones... Alguien tenía que hacer ese “suicidio” personal de darle oportunidades a los chicos. Y Juan Manuel lo hizo. Si tomamos el plantel del sábado y vemos la cantidad de partidos al 1 de enero que tenían esos pibes y la cantidad de ahora, se verá el trabajo de Juan Manuel. El asumió ese costo… Tal vez su táctica fue la del “chirlo” y por eso rotaba jugadores para que se motiven para la próxima y no evaluó tampoco que los chicos no podían interpretar tácticas distintas partido a partido… Puede ser… Munúa obró distinto.



-¿Habrá dinero para refuerzos de jerarquía?



-A otro directivo le decía que habría que contratar cuatro sicólogos, para que se pueda jugar como ante Central, Racing o Colón y no como con Arsenal o Central Córdoba… Creo que tenemos jerarquía en el plantel… ¿Vamos a traer un 5 para sacar a Nardoni o a Roldán?, ¿un central para sacarlo a Brítez o a Calderón?… Van a venir refuerzos y se van a ir jugadores… Paranaense salió campeón de la Sudamericana y casi desciende… Y si hablamos de infraestructura, Gremio debe tener uno de los mejores estadios del continente y descendió… Hay distintas formas de llegar al éxito… Los chicos han tenido baches, es posible que tengamos que traer jugadores que filtren eso… Ya salimos de ese problema del promedio y para competir más alto a nivel internacional, hay que apostar a dos cosas: tener un estilo de juego y jugadores aquerenciados con la institución… Los hinchas piden chocolate y yo les digo que hay sopa para construir un gran futuro… Ah, y no se olviden que en julio nos pidieron 8 jugadores para distintos equipos y les dijimos que no a todos.



-Mencionaste el predio y no hay dudas de su necesidad y de su importancia…



-Hubo un predio del Estado que nos ofrecieron y la intendencia no tuvo la decisión de cerrarlo porque no encontró la forma de satisfacer a Colón y nos hizo perder un par de años. Luego hubo otro que era una sorpresa impactante para los unionistas y no pudimos cerrarlo… Si fuera por el predio, Belgrano estaría en Primera y nosotros en Segunda… Y si no tenemos el predio ideal, ¿cómo puede ser que tengamos 12 o 13 jugadores de las inferiores en nuestro plantel?



-Pero Defensa tiene predio y mirá como le fue…



-Acá me gustaría dar una explicación: Defensa está así por una estabilidad política del club en manos de la familia Lemme y por el apoyo de Cristian Bragarnik. El tiene 150 jugadores y se le ofrecen 200 más. Entonces, prioriza al Elche y a Defensa, más allá de que es simpatizante de Vélez… Yo quisiera saber cuántos jugadores de inferiores tiene Defensa en su plantel



-Por lo que decís de la continuidad, en tu caso también: sos el presidente de mayor permanencia en la historia y llegarás a 13 años en el club…



-Ellos tienen una tranquilidad política que acá no hay, acá las presiones son enormes… Y no te olvides que tuvimos un período de cinco o seis años para salir del barro económico y luego cinco o seis para salir de la historia repetida de un esquema de aportes dirigenciales… Tuvimos tropiezos enormes como la piedra en el zapato de la deuda de San Lorenzo, que todavía seguimos bregando para que nos paguen…



-¿Escuchaste a Domínguez cuando felicitó a Unión después del partido por la clasificación?



-Escuché en forma total a Domínguez... Sé a quién se refirió y lo que dijo. Me pareció fantástico y noble…Que nosotros no hayamos felicitado a Colón, no significa que esté bien. La comisión directiva pensó que no había que hacerlo…



-Domínguez dijo que alguien lo felicitó en privado por el título y le dijo que no podía hacerlo en público…

-¡Lo dijo por mí…! Yo fui el que lo felicitó en la fiesta del Deporte, en privado… Yo tengo una visión que es distinta totalmente al de la realidad del fútbol argentino… Estoy a años luz de distancia de lo que pasa en el fútbol argentino y de lo que debiera pasar en Unión, pero no la puedo aplicar… Si Colón no nos felicita por entrar en la Sudamericana, los voy a comprender, porque es lo que pasa ante tanta rivalidad que hay en la ciudad… Nosotros no lo felicitamos por el título. Si nos merecemos tarjeta amarilla o roja, la acepto…



-Es que lo cortés no quita lo valiente y a veces pasan cosas, como aquélla vez que no se jugó el clásico por la Copa Santa Fe…



-A la Copa Santa Fe la bastardeamos los clubes y después nos quejamos porque le faltan oportunidades a los juveniles, pero resulta que la jugamos con la reserva por miedo a perder… El gobernador me preguntó y yo le dije que Unión la iba a jugar de la mejor manera, pero no puedo hacerlo por los otros clubes… A Germán Lerche le propuse jugar en cada receso un clásico y hasta le dije que lo firmemos para que alguna dirigencia posterior no bastardee el acuerdo… Aquélla vez, las fechas estaban programadas y tres días antes Colón decidió no presentar el equipo… Mi pensamiento en cuanto al deporte es que se puede ganar o perder y si ocurre esto último, hacerlo con hidalguía, con respeto y reconociendo la superioridad del rival…



-¿Te molestó que el presidente y los tres vice de Colón no hayan ido a la cancha?



-En parte es nuestra responsabilidad, quizás no tenemos hoy las comodidades… Los ascensores están pagados, pero los 150 millones de pesos que nos debe San Lorenzo nos complicaron sobremanera… Lo de ellos fue una decisión personal… Tenían que venir muy temprano a la cancha y quizás no les pareció bien.



-Ya que tocaste el tema de la deuda con San Lorenzo, ¿cómo se puede arreglar eso?



-Es muy difícil porque el que genera la deuda es el que está bien arriba en la Liga… Se habla mucho de fair play financiero en este país, pero pasan estas cosas… A veces, los dirigentes tenemos la obligación de callarnos para no generar polémicas. Este ha sido uno de los casos.



-¿Tomaste una decisión sobre tu futuro político?



-Estoy recalculando mi vida.. Yo puedo decir que sí, que me presento y si no me acompañan diez o doce personas de mi núcleo más importante, por más que lo hagan los pares de comisión, sería inviable… El clásico y la Sudamericana significaban un viento de cola o un viento de frente… Se dio un viento de cola… No lo digo por el tema electoral, sino por el deseo de crecimiento de Unión.



-¿Cómo está la deuda de Unión con Spahn?, ¿se achicó?



-No tengo presente los números… La vida me dio un montón, entre eso también bonanza económica. Eso me permite esperar y si Unión tiene prioridades, que las lleve adelante. Hay un capital enorme con los jugadores, lo voy viendo…



-¿Es verdad que te planteaste la posibilidad de adelantar elecciones si ese viento de cola del que hablás se convertía en un viento de frente?



-Lo que yo dije es que sería necesario que las elecciones sean en diciembre pero no lo decía por este año. El cierre de temporada es en diciembre, los clubes tenemos que adecuarnos a eso…



-¿Quedó alguna pregunta por hacer?



-Sí… No preguntaste en que qué cosas estoy a años luz del resto, pero no lo voy a decir públicamente… Mirá, hay una nota que me mostraron en la semana, que es una puñalada para el fútbol argentino. El que gana la Copa Argentina, se lleva 40.000 dólares de premios, el que gana la Copa del Rey en España 1,5 millones, en Inglaterra 6 y en Brasil 16… No llegamos ni a la categoría de mendigos… Bragantino gastó 11 millones de dólares en Brasil para ascender… Y en Argentina, los clubes de la B tienen tres packs de cervezas, una docena de gaseosas y algunas pelotas para ofrecer… Dicho con respeto… Lo que pasa es que las ovejas dejamos que los lobos manejen y no hacemos la rebelión de las ovejas en el fútbol argentino… Hay que pensar y decidir como estadistas y no como barrabravas.

De jugadores y pretemporada

Moyano y García: “Estamos hablando para renovar”.

Blandi: “No damos posiciones sobre los jugadores hasta hablar con los representantes, sólo anunciamos hechos. Lo único que puedo decir es que se le van a mejorar los salarios notablemente a los chicos del club que venían con contratos bajos, algunos de ellos con contratos ya firmados hasta 2023 o 2024 y le vamos a mejorar los números. No abusaremos de ellos”.

Roldán: “Mandamos una nota a Boca para renovar el préstamo”.

Peñailillo: “Tiene contrato hasta 2022, tenemos una reunión entre la comisión técnica deportiva con el cuerpo técnico y los dirigentes para diseñar los pasos que vienen”.

Insaurralde: “Su contrato venció el 30 de octubre, quiso rescindir, necesitábamos la anuencia de Newell’s y no la recibimos, así que no pudimos hacerlo en ese momento. El 30 de diciembre rescinde y se va. El lo decidió”.

¿Ofertas por algún jugador?: “En julio recibimos por 8 jugadores, tres de ellos con cotizaciones que eran bajas para nosotros y cinco en préstamo. Por priorizar lo deportivo, no dimos salida a ninguno. En algunos casos, ni los jugadores se enteraron…. Gustavo Munúa nos dijo que el mejor refuerzo es que se queden todos”.

Pretemporada: “Queremos hacerla en Mar del Plata y estamos esperando resolver el tema del hotel”.