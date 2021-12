COVID-19: la ciudadanía de Santa Fe tiene un alto nivel de anticuerpos y memoria inmunológica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de un proyecto que estudia la epidemiología de COVID-19 en hogares de la ciudad de Santa Fe, un equipo interdisciplinario, ha estado realizando medición de anticuerpos contra el coronavirus en viviendas seleccionadas al azar.

Un equipo interdisciplinario conformado por investigadores del CONICET, la UNL, la UNER, la UADER y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, ha estado realizando medición de anticuerpos contra el coronavirus en viviendas seleccionadas al azar, en base a una muestra probabilística que brindó el IPEC.



Algunos resultados preliminares indican -si se confirma la tendencia- que los santafesinos están bien protegidos, con una gran mayoría de la ciudadanía con memoria inmunológica y un alto porcentaje (54%), con valores elevados de anticuerpos.



En los próximos reportes se describirán los resultados de los niveles de anticuerpos según la edad y según esquema de vacunación. El proyecto es financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Santa Fe.



Los anticuerpos dan información muy relevante sobre las defensas adquiridas contra un patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Luego de la infección o la vacunación, el organismo produce defensas específicas para combatir a ese agente infeccioso. El poseer anticuerpos significa que el sistema inmune ya "conoce" al virus, tiene "memoria inmunológica", y cuanto mayor nivel en su sangre, más difícil va a ser para el virus replicarse.





¿Cuántos santafesinos tienen memoria inmunológica contra el coronavirus?



Un análisis preliminar de las muestras procesadas hasta el momento -teniendo en cuenta ciudadanos de cualquier edad, vacunados y no vacunados, que tuvieron o no COVID-19-, indica que un 87% de las mismas posee anticuerpos contra SARS-CoV-2. Proyectando esto a toda la población, estos resultados sugieren que una vasta mayoría de los ciudadanos de Santa Fe posee memoria inmunológica, y ante una exposición al virus podrían rápidamente montar una respuesta inmune vigorosa para frenar su replicación. Aquellos que no tienen memoria inmunológica, en su gran mayoría no estaban vacunados al momento de tomar la muestra.



¿Por qué es importante conocer los niveles de anticuerpos?



Las variantes actuales del SARS-CoV-2 enfrentan un paisaje evolutivo en donde cada vez más gente tiene defensas, sea por haberse infectado o por haberse vacunado. Eso determina que las variantes que tengan más éxito son aquellas que evolucionen en capacidad de evadir esas defensas. Afortunadamente, la evasión que van logrando es incompleta. Esto quiere decir que las defensas generadas por variantes anteriores o por las vacunas siguen funcionando, aunque con menor eficacia. Por esto, la mejor protección contra Omicron la va a dar un nivel de defensas alto. Los niveles de anticuerpos indican el nivel de defensas, aunque sólo de la parte humoral.

Foto: Gentileza Conicet





¿Cómo están los santafesinos con respecto a nivel de anticuerpos?

Los resultados muestran que más de un 40% de las muestras analizadas tiene un nivel muy elevado de anticuerpos (más de 400 UI/ml), y aproximadamente un 14% tiene un nivel elevado (entre 201 y 400 UI/ml). Más de la mitad de las muestras analizadas reportan niveles de anticuerpos por encima del umbral a partir del cual son considerados elevados. Solo en un 13% de las muestras no pudieron detectarse anticuerpos contra SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta el estado de vacunación, hay una gran diferencia entre vacunados y no vacunados. Los resultados preliminares muestran que un 58% de los no vacunados no tiene anticuerpos detectables, y un 21 % tiene niveles bajos. Entre los que tienen al menos una dosis de la vacuna, sólo un 4% no tiene niveles detectables de anticuerpos, y un 12% tiene niveles bajos.

Foto: Gentileza Conicet





¿Qué indican estos resultados preliminares?



Si se confirma la tendencia, podría decirse que los santafesinos están bien protegidos, con una gran mayoría de la ciudadanía con memoria inmunológica, y un alto porcentaje (54%) con valores elevados de anticuerpos. No obstante, hay que tener en cuenta que más de un cuarto de los ciudadanos son susceptibles por tener niveles bajos de defensas o no tener memoria inmunológica. Asimismo, con el tiempo los niveles de anticuerpos van disminuyendo. Una tercera dosis de la vacuna, posibilitaría aumentar la protección a aquellos que tienen niveles de defensas menores y también mantener las defensas altas a la espera de una probable nueva ola por la variante Omicron.

​

¿Por qué es importante medir anticuerpos en una población?



Los anticuerpos nos dan información muy relevante sobre las defensas adquiridas contra un patógeno en particular, en este caso SARS-CoV-2, causante de COVID-19. Luego de infectarnos o cuando nos vacunan, el organismo produce defensas específicas para combatir a ese agente infeccioso. Hay defensas "humorales": los anticuerpos; y defensas "celulares": los linfocitos T. En este estudio sólo se midieron las defensas humorales.



Los anticuerpos nos informan dos aspectos muy importantes. Por un lado, el poseer anticuerpos significa que el sistema inmune ya "conoce" al virus. Es decir, tiene "memoria inmunológica" contra ese patógeno, y por consiguiente ante una nueva exposición al mismo está preparado para generar una respuesta inmune más poderosa y rápida que la primera, logrando suprimir la infección o bien reducir su severidad. Por otro lado, los niveles de anticuerpos son indicadores del grado de protección instantánea que una persona posee. Cuanto mayor nivel de anticuerpos tenga alguien en su sangre, más difícil va a ser para el virus replicarse.



De la investigación participan investigadores, investigadoras, docentes, profesionales, becarias y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET), de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CONICET-Prov. ER-UADER); del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (CONICET-UNL); del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (UNL-CONICET); del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (CONICET-UNL); del Instituto de Estudios Sociales (CONICET-UNER); de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL); de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”. También cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y de voluntarios, estudiantes avanzados de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de Humanidades y Ciencias, y de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL.



El proyecto “Estudios serológicos para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la ciudad de Santa Fe: estimando la magnitud del contagio y patrones de propagación” es financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, mediante el programa "Demandas estratégicas en el marco de la emergencia sanitaria”.