Línea directa: "actualizar Mi Argentina", "integración con subtítulos" y otros mensajes

CLAUDIA CAZOLL

"Veo en los comentarios de los foristas desesperación porque piensan que la app Mi Argentina no anda, no pueden acceder a sus certificados de vacunación COVID-19. Me pasaba lo mismo y lo resolví cerrando la aplicación, actualizándola y volviéndola a abrir. Me parecería oportuno que ilustren a los lectores sobre el particular, el 'pase sanitario' es un servicio indispensable en estos tiempos. ¡Muchas gracias!".

Juramento blasfemo

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Por la función circense ocurrida esta semana en la Cámara de Diputados, sugiero abolir la fórmula del juramento. Vimos cómo la mayoría de los Diputados la rezaron con agregados desopilantes, una verdadera payasada. Jurar en vano en cualquier religión por lo que saben que no harán es blasfemo. Muchos de ellos por lo bajo se restregaban las manos por los posibles ilícitos y fechorías que se planteaban a futuro. Los políticos saben que cuentan con la impunidad que le brindan los fueros, que ni Dios ni la Patria los demandará".

Integración con subtítulos

MIGUEL ANGEL REGUERA

"Durante la pandemia las personas mayores se han visto compelidas a vivir encerradas durante mucho tiempo, siendo la televisión en muchos casos su única conexión con el mundo externo. Los que por su edad tienen problemas de audición o hipoacusia, han tenido que ver imágenes sin sonido o no entender lo que dice el sistema de close caption. Una democracia inclusiva debería pensar en ellos, los 'incomunicados', mejorar los subtitulados de programas en vivo como los periodísticos y que sean obligatorios en la emisión de programas grabados, películas y espectáculos deportivos. Ellos se lo merecen y nosotros tenemos la oportunidad de integrarlos como ciudadanos plenos".

Reclamo de luminarias

ALICIA MAZZOLA

"Quiero hacerle un pedido público al sr. Intendente, por el reclamo N° 48758. Desde el 28/10/21, todos los vecinos llamamos por teléfono al 0800 'a diario' para que vengan a reponer dos luminarias colgantes que se quemaron al poco tiempo de haber sido colocadas. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna solución. Allí nos decían que Alumbrado Público recibía todos los reclamos y no podían hacer nada más porque no atendían al público. Finalmente logramos que nos dieran el número de teléfono de Alumbrado Público y allí nos dijeron que 'no tenían luminarias'. La Vecinal Mariano Comas adquirió una y avisó para que por favor la vinieran a colocar, pero tampoco vinieron. Aclaro que la inseguridad en la zona es terrible, como en toda la ciudad. Y cuando cae el sol no se ve nada. Ni pasa la recolección de residuos por miedo. Todos los vecinos pagamos en tiempo y forma la TGI y con lo que pagamos entre todos por mes, tendrían más que suficiente para comprar dos luminarias nuevas. Estamos realmente indignados. Y le exigimos al Sr. intendente una urgente solución y resarcimiento económico del gasto incurrido por la Vecinal".

¿Qué sentimos?

JUAN R. BELL

"Hoy, y desde hace ya bastante tiempo, estamos viendo gente que se desplaza de un continente a otro y también migración interna. Lo triste no es que las personas emigren, buscando un mejor estándar de vida, sino observar que muchos de ellos cargan hijos pequeños. Seguro que nada entienden ni comprenden. Otros miles, solamente permanecen en su lugar de origen, pasando las hambrunas. ¿Se les da alguna solución? Ninguna. Se les tira como a los animales del zoológico, lo que nos sobra. Eso nos lleva a acumular odio contra de aquellos que "pelean" por mejores sueldos y remuneraciones. ¿No sería hora de limitar la procreación de niños si no se tiene con qué mantenerlos? ¡Pero no! Hay que vender lo que se produce. En el año 1800 en el mundo había mil millones de seres humanos. 221 años después, estamos pisando los 8000 millones. Ahí están los desequilibrios del medio ambiente, de las hambrunas y la destrucción de bosques, y otras razas que pueblan la Tierra. Vamos mal, si no se controla la natalidad. Los comerciantes y fabricantes, que asuman lo que les corresponde y reduzcan sus negocios... o vamos a desaparecer. Veamos un poco más allá de nuestros intereses o la raza humana se auto desaparecerá."

Frentistas

SILVANO

"Las veredas y los frentes de las propiedades deben estar limpios, en condiciones, independientemente de quién arroje la basura. Digo esto porque un señor que pertenece a la Sociedad de Quinteros dice que el propietario no es responsable de la suciedad de veredas y frentes. En ese lugar no hay cestos de altura, que el dueño debería colocar. No echemos la culpa a terceros, si no sabemos tener nuestros inmuebles en condiciones apropiadas. No quiero hacer polémica, solo manifestar cuáles son las obligaciones de los frentistas".

Llegan cartas

Noche buena y navidad

ALBERTO FABIÁN

La noche que estaba oscura

de pronto de iluminó.

La Estrella que anuncia rumbos

tras la nube se asomó.

Un coro de ángeles blancos

entonaba una canción

hablando de un Mundo Nuevo

y de Jesús, su Señor.

Jesús que nació muy pobre

y que muy pobre vivió,

abría sus bracitos tiernos

cual signo de compasión.

Celebremos la llegada

de este Niño Salvador

con pan dulce y una sidra

y si acaso algún turrón,

todo siempre compartido

como Él mismo nos pidió.

La Navidad nos invita

a ser un Mundo mejor.