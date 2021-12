Línea directa: "solicitud de documentación perdida" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.12.2021 - Última actualización - 16:07

16:04

Solicitud de documentación perdida

SILVIA GRACIELA MENDOZA ANTÓN

"En la mañana del martes 7/12 sufrí un violento asalto, mientras esperaba el colectivo en la esquina de San Lorenzo y Amenábar. Los motochorros me arrastraron para robarme la cartera que tenía cruzada tipo bandolera. Estaba esperando el colectivo para ir al centro a hacer un trámite. Se acercó una moto y cuando manotearon lo que tenía traté de que no se lo llevaran. Se les enganchó la cartera y me revolcaron. Tengo un golpe muy grande en la espalda y en los brazos. Me llevaron al hospital Cullen y me hicieron estudios. Agradezco a la gente de un gimnasio y a los vecinos que salieron a socorrerme. Activaron la alarma comunitaria y en cinco minutos llegó la policía. Ahora solicito que quien encuentre mi documentación me la pueda hacer llegar (DNI, tarjetas, del Pami, etc.), depositándola en el diario El Litoral y ellos me avisarán. Muchas gracias!".

****

Vacunas sí, pero yo no quiero

MARIO PILO

"El señor concejal Perman, elegido por el lógico aburrimiento y hartazgo de los políticos tradicionales y repetidos, ha declarado su intención de no vacunarse y por ende no concurrir a las sesiones del Concejo. Eso constituye una falta de decoro, conforme al reglamento interno, por constituirse en un mal ejemplo y violación de la ley, en momentos en que en Europa se establece la vacunación obligatoria y en Argentina rige el certificado o pasaporte de salud. No hay objeción de conciencia válida, frente a cuestiones de sanidad y salud pública, conforme a la propia ley 2.756. Por lo que corresponde hacer uso de las mismas normas institucionales, y si bien, por respeto al votante se puede prescindir de la expulsión o suspensión en el cargo, se debería aplicar la quita del 25 % en dietas y/o gastos de representación, si los hay, por cada sesión que se falte, es decir que no se cumpla la función representativa para la que fue electo. Alfonsín dijo, al concluir anticipadamente su mandato: hubo cosas que no pudimos hacer, cosas que no supimos hacer, cosas que no quisimos hacer. Contestó en su momento: el votante vota a gente que pueda, sepa, quiera cumplir las promesas electorales. Hasta una personalidad mundial como el tenista Djokovic tuvo que aceptar vacunarse porque es una exigencia ética, ya mundializada, no solo normativa".

****

Olor en el agua

RODOLFO

"Quiero decirles al gobernador y al intendente que por favor se fijen en el olor y sabor intomable del agua de Assa. No se puede beber. Por lo menos que verifiquen de dónde sale ese olor tan repugnante del agua de la canilla, qué problema tiene. Yo tengo el medidor en mi casa, pago el servicio de agua, pero es un producto intomable. Y ahora que el señor Perman asciende como concejal, que se dedica a la vida sana, que se pegue una corridita con su bicicleta hasta Aguas Santafesinas y que averigüe por qué el agua tiene ese olor. Es tremendo, insano, intragable".

****

Un porvenir destruido

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Este gobierno está destruyendo el porvenir de este país. La clase media, el motor que impulsa hacia el porvenir está siendo atacada, diezmada, explotado su esfuerzo, para mantener un ejército de vagos, planeros, piqueteros, punteros políticos... Todos subsidiados con lo que les sacan de los bolsillos a los que trabajan, a los que producen. La gente joven huye del país, buscando más posibilidades. Aviones completos de profesionales parten todos los días a países con gobernantes más capaces y no esta sarta de inútiles. Gracias por el espacio".