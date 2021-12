https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.12.2021 - Última actualización - 16:15

16:08

En una charla realizada en la propia sede de la institución, el doctor Eugenio Marcolín hizo la presentación oficial del libro autobiográfico que es un verdadero documento de la historia sabalera.

El libro del doctor Eugenio Marcolín, el presidente más joven "Tenía que contarlo" o la historia de Colón en primera persona En una charla realizada en la propia sede de la institución, el doctor Eugenio Marcolín hizo la presentación oficial del libro autobiográfico que es un verdadero documento de la historia sabalera. En una charla realizada en la propia sede de la institución, el doctor Eugenio Marcolín hizo la presentación oficial del libro autobiográfico que es un verdadero documento de la historia sabalera.

Sus recuerdos están muy claros y se transportan a la década del 40. "Me hice hincha de Colón el día que vino Boca a jugar a nuestra cancha", señala el doctor Eugenio Daniel Marcolín, seguramente rememorando aquél partido de la inauguración. Habla de Ghiano ("un gran presidente que nos introdujo en Afa en contra de la opinión de los clubes de la B y de algunos más") y recuerda el día que Colón perdió su invicto de cinco años como local, "con la gente yéndose de la cancha llorando". Y desde allí en adelante, con una memoria prodigiosa, comienza a enumerar todo lo que fue pasando en el club, sobre todo a partir de los 70, cuando le tocó convertirse en el presidente más joven de la historia sabalera.

Marcolín ama a su familia y Colón es parte de su familia. Con eso está todo dicho. Por eso también, el club, en una actitud considerada y destacable, ofreció sus instalaciones para que este hombre presente su libro. "Tenía que contarlo" es, a no dudarlo, un documento fiel de todo lo que ha ocurrido en Colón en los últimos 50 años. Y es una historia contada en primera persona y por alguien que la ha vivido desde adentro, porque Marcolín es un hombre que además de haber sido dirigente en varios períodos, se convirtió en un hombre de consulta, en un colaborador directo, en un consejero y en alguien que siempre unió a Colón en momentos álgidos y complicados de su historia.

Charlando con el vicepresidente Horacio Darrás, presente en la charla de presentación del libro, decía que uno de los grandes responsables de su llegada al club fue precisamente el doctor Marcolín. Y también fueron muy cálidas las palabras de Alicia Coronel, dirigente sabalera, quien también resaltó las cualidades personales de un dirigente que derrochó capacidad y honestidad durante toda su trayectoria en el club.

El doctor Marcolín arranca su libro con un documento que es una reliquia y que tiene un valor incalculable: un manuscrito, escrito de puño y letra, del gran capitán de 1965. Jorge Omar Sanitá escribió y le regaló a Marcolín un escrito en el que recrea lo vivido en aquélla gesta extraordinaria, cuando Colón logró el ascenso a Primera División, que Marcolín vivió apasionadamente como un muy joven hincha de entonces. El tiempo quiso que recibiera de manos del gran capitán ese documento que está en el libro, que obra en su poder y que a manera de adelanto, señaló que "estará en poder del club cuando Colón tenga su propio museo o quedará en manos de mi familia hasta que Colón lo decida". Estuvo presente José Luis Motura, al que Marcolín definió como "era nuestro héroe", en relación al gol que hizo en 1970 contra Unión. Y recordó muy especialmente a don Pablo Gigliotti, un gran dirigente de Colón en los 60, fiel colaborador del club, fallecido este año.

Marcolín también cuenta algo que fue inédito, exclusivo y excepcional para el fútbol santafesino en general y para él en particular. En el año 1979, la selección argentina realizó la primera gira como campeón del mundo. Uno de los partidos disputados fue en Suiza, reeditando la final del 78 ante Holanda. Era un partido tradicional, que volvía a enfrentar a los finalistas del Mundial anterior, en el país sede de la Fifa. Luego de aquél encuentro, la selección fue recibida por el Papa Juan Pablo II. El doctor Marcolín fue el presidente de la delegación nacional, acompañando al entonces presidente de la Afa -que había asumido ese mismo año- Julio Humberto Grondona. Sin dudas, una distinción que fue extraordinaria y que en el libro se detalla muy minuciosamente, pues el doctor Marcolín escribió su propio "diario de viaje" y cuenta los entretelones de aquél viaje.

Desde ya que el final del libro es, precisamente, con el título de campeón logrado este año en San Juan. Pero Marcolín también reconoce que "me alegré muchísimo con el título, pero para mí, el día del que no me olvidaré jamás y que pongo allá arriba, más allá del resultado, es el de los 40.000 hinchas en Paraguay. Eso fue algo extraordinario, que excede al resultado mismo. Haber llenado la cancha, haber movilizado a tanta gente, haber establecido un record de convocatoria, es lo que grabará a fuego a Colón pues será algo imposible de igualar. Hace un tiempo se hizo una encuesta o una investigación entre los clubes del interior y se llegó a la conclusión de que el más popular es Rosario Central y que segundo está Colón. Yo digo que Colón es, hoy, el club más importante del interior del país".

Estuvieron presentes, además de los familiares directos, sus amigos del grupo de vitalicios, que van a comercializar el libro, algo que también se hará, seguramente, en la propia institución. También se abrió una posibilidad de que el libro se pueda adquirir a través del sistema de comercialización de El Litoral. Los interesados en recabar más detalles, pueden comunicarse al 4601576.