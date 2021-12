Línea directa: "falta de barrido", "faltan luminarias" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.12.2021 - Última actualización - 17:10

17:05

Falta de barrido

LIDA DE B° MARIANO COMAS

"Soy de Pje. Maipú al 3200. Yo me comunico por este medio para hacer una queja: hace 3 meses que no pasa el barrendero. Aparte, tampoco pasa el camión que junta la parte voluminosa. El señor intendente, Emilio Jatón, tendría que tomar cartas en el asunto. Gracias por publicar mi pedido".

****

División radical

MARIO PILO

"Los militantes radicales históricos manifestamos no nuestra sorpresa, sino nuestra vergüenza ajena, por la inconsulta división del bloque de Diputados nacionales de la UCR. En el momento histórico que empieza a recomponer su capital político, ético y moral, del 25 al 30 % del voto popular no populista y que llega a más del 50 % cuando se presenta con líderes y propuestas creíbles: Alem, Yrigoyen, Alvear, Illia, Alfonsín, etc. Lo sospechábamos: con la vuelta al ruedo del nefasto monje negro de la ex coordinadora, el Coty Nosiglia, y su aláter, Marcelo Stubrin, curiosamente, o no tanto, de la Franja Morada de la UNL. Éstos tienen fluidos contactos con los peronistas arcaicos, Manzano y Vila, dueño de multimedios periodísticos. Los dolores que aún padecemos y padeceremos son los principios y valores históricos perdidos y que aún nos faltan".

****

Faltan luminarias

GLADIS BRISTIEL

"Quiero preguntarle al señor intendente o a quien corresponda que si desde calle Padre Genesio hacia el norte no existimos. Somos personas que estamos pagando los impuestos, como cualquiera. Han puesto basureros, arbolitos de Navidad de madera, pero en esta zona nada de nada. Hace meses y meses que las luces de la avenida, la mayoría están apagadas o quemadas. Se han llevado plafones, como de calle Matheu, de French, y jamás los repusieron. Hay negocios, estamos en zona roja, y no sé, el intendente vive hablando de que inaugura aquí y allá pero que mire y se interiorice de lo que pasa en algunas zonas. De lo contrario, ¿qué tendríamos que hacer?: no pagar más impuestos. Si no nos tienen en cuenta para arreglar luces y colocar basureros, ni colocar los adornos navideños, entonces ¿para qué vamos a seguir pagando? Gracias por este espacio".

****

Pase sanitario

UN LECTOR

"Quiero hacer referencia a la disposición del gobierno provincial de exigir el pase sanitario para determinados eventos. Yo no me enrolé con los antivacunas ni mucho menos, pero la verdad que esta medida me parece un atropello muy grande hacia las personas y más pensando que fue una decisión tomada sin consultar a nadie, en forma intempestiva, y la población de golpe se enteró de que tiene que cumplir con esta normativa. Me parece realmente un atropello, una falta de respeto hacia los derechos de ciudadanos básicos. Además, hasta donde veo me parece que el programa Mi Argentina, más que ser un registro de la gente que se vacunó y quién no, parece un banco de datos que trasciende el interés por registrar a la población vacunada. Realmente yo creo que va a tener resistencia. Mucha gente no va a aceptar esto, y, repito, sin ser antivacuna ni mucho menos me parece que se les ha ido la mano, una barbaridad".

****

Llegan cartas

Nocturnidad, política y relato

GONZALO GUZMÁN

Soy una de las muchas personas afectadas por la generación indiscriminada por parte de la Municipalidad local del llamado "polo gastronómico" de barrio Candioti y seguramente "responsable" de la intolerancia y falta de paciencia que esgrime uno de sus funcionarios, que nos quiere hacer creer que hacen falta nuevas normas para regular la nocturnidad por culpa de los vecinos.

Desde mi perspectiva, ya existe una ordenanza sobre ruidos molestos, otra sobre estacionar frente a las cocheras, otra sobre los horarios de descarga sobre la izquierda, en doble o triple fila, otra sobre la prohibición de avanzar sobre las veredas de los vecinos, otra sobre la prohibición de estacionar motos y bicicletas en las veredas propias y ajenas y seguramente otra que prohíbe circular con esos vehículos por las veredas, otras sobre la forma de tratar los residuos y -estoy casi seguro- muchas más sobre lo que pueden hacer o no los bares, pubs, restós, restaurantes y afines en las calles, veredas y patios propios con sus parlantes, equipos de música, dj's, espectáculos circenses, etc., etc.

No pretendo que la ciudad se transforme en un sepulcro ni nada parecido. Por el contrario, hace más de 50 años que disfruto de muchos y varios tipos de esos establecimientos en distintos barrios de la ciudad: sur, centro, avenidas, bulevar, zona norte, barrio Candioti (preferentemente), Costanera Este, etc.

Y resulta que ahora, por un ataque demencial intolerable que espero que pronto sea dilucidado y su responsable enjuiciado, los vecinos necesitamos normas de "convivencia" para garantizarles a estos "próceres gastronómicos" su conocida e inmensa impunidad bajo la excusa de generar fuentes de trabajo (¿en blanco?), movimiento económico, atractivos turísticos y hasta cultura. ¿En serio?

De las clínicas médicas y afines preexistentes, ni hablar, ¿no?

De los alquileres de casas y departamentos que rescinden sus contratos de alquiler ¿ni una palabra?

¿Y de la pérdida de valor de nuestras casas o departamentos que se transformaron en invendibles? ¿Nada de esto afecta a la actividad económica?

Sres. funcionarios, señores empresarios: dejen de relatarnos su distorsionada realidad porque a la verdadera realidad, la de todos los días, ya la conocemos y la sufrimos cotidianamente.

Lo único que tienen que hacer esos especiales empresarios y la Municipalidad es respetar las normas que ya existen.

¿Es tan imposible cumplir la ley?

Estacionamiento imposible

SANTOS GÓMEZ

"Son las 7.30 del día martes. Ya no se puede estacionar. Estoy hablando de calle Urquiza 2400 – 2500 y sus intersecciones: 1a. Junta y Tucumán: no se puede estacionar. Esto es así desde las 7 de la mañana hasta las 18. Y es porque hay reparticiones públicas de Tribunales, donde todos estacionan sin pasar por la ticketera. Parecería que tienen coronita estos empleados y funcionarios judiciales. No se ve ni un inspector. En este sector tenemos una delegación de Pami, viene muchísima gente, muchos en taxis y ambulancias y no tienen lugar. Nadie respeta la ticketera. Lo mismo es a la tarde en Corrientes, Moreno, Buenos Aires, intersección 9 de Julio. Insisto: los inspectores brillan por su ausencia. Estamos hablando de 4 ó 5 cuadras del Palacio Municipal. Pueden registrarlo con un cronista y un fotógrafo, en defensa de los ciudadanos que pasamos por la ticketera".