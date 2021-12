https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Teatro

Monólogos desde los márgenes

Este jueves, la actriz Mariana Mosset presentará la última función del año de la puesta que mixtura “El alcohol es una patria” y “La última carta”. Se trata de un unipersonal inspirado en textos de María Moreno, Emma Barrandeguy y Antonin Artaud, “escritores que me gustan mucho y me interpelan”, confesó la artista. La cita es Crespo 3252.

A través de la función de esta semana, la actriz, dramaturga y directora pretende solventar parte de los gastos de un seminario que desea tomar en Buenos Aires. Crédito: Gentileza producción

Por Juan Ignacio Novak SEGUIR Este jueves 16 de diciembre, la actriz, dramaturga y directora Mariana Mosset presentará la última función del año de su espectáculo de monólogos, que incluye “El alcohol es una patria” y “La última carta”. El encuentro con el público será a partir de las 21 en la galería de arte ubicada Crespo 3252, que inauguró recientemente Alejandra Latosinski como un espacio consagrado a las actividades culturales. “El alcohol es una patria” es una fusión de textos elaborados por María Moreno, crítica cultural y escritora nacida en Buenos Aires, que ha desarrollado muchísimos textos sobre temáticas vinculadas con la mujer. Y de Emma Barrandeguy, escritora entrerriana nacida en Gualeguay en 1914 y fallecida en esa misma ciudad en 2006. Foto: Gentileza producción “Con la intimidad de una confesión y la secreta admiración por quienes habitan los márgenes de la profesión expone, desbocada y salvaje, la vida diaria de aquellos que nunca seremos invitados a la ‘fiesta’, los que entramos por la ventana por pura "prepotencia de trabajo”, señala la sinopsis elaborada por la actriz. “La última carta”, el otro de los monólogos incluidos, trabaja sobre la necesidad de reencontrar el arraigo, la tierra dejada y que se ha vuelto desconocida. “La actriz habla de su dolor, del amor, del dolor que provoca el amor a partir de cartas de Antonin Artaud y Alejandra Pizarnik”, indica el adelanto. Hay que señalar que, además de la actuación de Mosset, la puesta en escena de estos textos cuenta con la mirada de Ana Municoy y las asistencias de Jenifer Vallejos y Rosario Lucero. La actriz adelantó, en diálogo con este medio, que se trata de una función importante ya que lo recaudado estará destinado a solventar los costos de una instancia de formación que tendrá lugar en Buenos Aires. Dejar descansar a los fantasmas Mariana Mosset, quien hace pocos días estrenó en el Centro Cultural Provincial “La luna en el aljibe”, como cierre del programa “Todas las artes al Cultural”, comentó que el espectáculo que pondrá en escena el jueves se construyó en base a los dos monólogos mencionados, que viene trabajando desde hace un tiempo, cuando llegó a Santa Fe, su ciudad natal, desde Buenos Aires. “‘La última carta’ se basa en textos de Antonin Artaud, cartas que escribió a su esposa, que era actriz. Tiene también algunos pequeños textos míos. ‘El alcohol es una patria’, consta de textos autobiográficos de María Moreno y otros de Emma Barrandeguy, escritora y poeta entrerriana a quien la propia María conoció. Son autores que a mí me gustan mucho, me interpelan y a partir de los cuales armé esto”, explicó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Mosset (@marianamosset) La metodología que llevó adelante para la construcción de este espectáculo, fue desarrollada por Mariana desde que llegó de Buenos Aires para intentar volver a trabajar en Santa Fe. “Apareció el monólogo, el texto breve, para salir a la cancha y empezar a meterme otra vez en el ambiente. Así es como surgieron estas propuestas, que empezaron de una manera y se fueron puliendo con el paso del tiempo”, detalló. Durante el último tramo de su rodaje, el trabajo de Mosset se nutrió de la asistencia externa de la actriz Ana Municoy. “Ella terminó de compactar todo este mundo imaginario y textual. Su mirada vino a proponer un acomodamiento”, aseguró Mosset. Según lo previsto, la de este jueves será la última función del año. “Y tal vez la última por mucho tiempo, ya tengo ganas de hincarle el diente a otra cosa, a otros textos, a otras palabras y a otras voces. Estoy muy contenta de poder darle un cierre a estos fantasmas que me habitaron durante tanto tiempo. Es el momento de dejarlos descansar”, finalizó.

