Qué pasó con las cuatro cuadras de bulevar Pellegrini abandonadas

Son 400 metros que desentonan del resto del paseo. La restauración integral las "dejó afuera". Las raíces levantaron las veredas, creció yuyo y son un peligro para peatones.

Llama la atención que cuatro cuadras de bulevar Pellegrini nunca hayan sido remodeladas, pese a que hace años fue restaurado todo el resto del paseo, desde la rotonda de Unión hasta el Puente Colgante, al igual que el nuevo bulevar Freyre. Hay quejas de frentistas de la zona e indefiniciones del Municipio para ejecutar la obra pendiente.

"Estamos buscando los papeles del auto, anoche me rompieron el cristal para robarme", dijo un vecino que vive en bulevar Pellegrini entre 9 de Julio y 1 de Mayo, al comprobar la presencia de un equipo periodístico de El Litoral que recorría la zona. El vecino damnificado revisaba el suelo entre las baldosas levantadas, la gran cantidad de papeles húmedos y residuos (hasta carbón) que quedaron tras los festejos tatengues del fin de semana. "Me vine a mirar por las dudas, pero no creo que los hayan descartado acá", agregó. "El fin de semana me tuve que ir a dormir a lo de mi madre porque esto era una locura de gente", describió.

Cristales rotos. Son del auto que fue violentado el domingo por la noche en la zona "abandonada".Foto: Flavio Raina

Es que ese lugar es el elegido últimamente por los hinchas tatengues para hacer "la previa" de los partidos y para reunirse luego de los mismos. Sobre los canteros totalmente destruidos cocinan asados, instalan choperas y hasta reposeras para reunirse. Y los vecinos se quejan.

Cuadras olvidadas

Pero no sólo de ello se quejan sino también del estado de abandono general que presenta el resto del paseo en las cuatro cuadras que nunca fueron restauradas.

Durante la gestión municipal anterior (de José Corral), bulevar Gálvez y Pellegrini fue restaurado por etapas. Primero se restauró una cuadra "modelo", tras el gran socavón que se había formado entre las calles Urquiza y Francia. Luego vino el turno de la cuadra frente al edificio de la Universidad Nacional del Litoral, entre San Jerónimo y 9 de Julio. Y más tarde fue remodelado el resto. Pero llamativamente alguien "se olvidó" de cuatro cuadras.

Precaución. Las baldosas levantadas o ausentes evidencian el abandono y deterioro del paseo.Foto: Flavio Raina

Los 400 metros de canteros centrales que no fueron restaurados son: la cuadra entre San Martín y San Jerónimo; y las tres cuadras comprendidas entre 9 de Julio y Urquiza. A ello hay que sumarle que luego de la restauración, un tramo de 30 metros del cantero entre Urquiza y Francia fue demolido para reparar un nuevo hundimiento del suelo en la zona y nunca fue restaurada la vereda.

De esta forma, toda la zona desentona con el resto del paseo que es muy utilizado a diario por caminantes y runners.

Respuesta

Desde la Municipalidad, la actual gestión del intendente Emilio Jatón elaboró un proyecto ejecutivo para restaurar lo que falta, según se dijo ante la consulta de El Litoral. En un principio se iban a utilizar fondos que el gobierno local había recaudado tras imponer una multa a una constructora local, pero dichos fondos fueron utilizados para la remodelación de la Estación de FFCC Mitre.

En consecuencia, ahora la Municipalidad busca nuevos fondos del gobierno nacional para llevar a cabo la obra pendiente, se explicó. "Los encargados de Obras Públicas están gestionando financiamiento, ya elevaron una carpeta a la Nación", se dijo desde las oficinas del Palacio, donde reconocen que "hay otras prioridades en la ciudad".

Mientras tanto, las y los vecinos del bulevar de los paseos rotos deberán seguir esperando que se reparen las veredas. Por esa zona las caminatas son con obstáculos, gracias a las baldosas y tramos de cemento que fueron levantados por las raíces de los árboles.